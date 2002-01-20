Когда ПФР разнесет на лицевые счета россиян данные о стаже за 2017

До 1 марта 2018 продлится отчетная кампания по сдаче СЗВ-СТАЖ за 2017 год.

Сейчас данные о стаже за 2017 год на лицевых счетах граждан отсутствуют, сообщает отделение ПФР по Сахалинской области.

После приема отчетности специалисты ПФР в течение марта-апреля пополнят сведения о стаже за 2017 год. Обновлённые данные застрахованные лица смогут увидеть в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР в мае 2018.