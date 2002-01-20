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Когда ПФР разнесет на лицевые счета россиян данные о стаже за 2017

До 1 марта 2018 продлится отчетная кампания по сдаче СЗВ-СТАЖ за 2017 год.

Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Сейчас данные о стаже за 2017 год на лицевых счетах граждан отсутствуют, сообщает отделение ПФР по Сахалинской области.

После приема отчетности специалисты ПФР в течение марта-апреля пополнят сведения о стаже за 2017 год. Обновлённые данные застрахованные лица смогут увидеть в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР в мае 2018.

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