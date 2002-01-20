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Пониженная ставка налога на прибыль в Москве: как применять

Управление ФНС по г.Москве рассказало как применять пониженную ставку налога на прибыль для организаций – субъектов инвестиционной деятельности в отношении прибыли, получаемой при реализации инвестиционных приоритетных проектов г. Москвы..

Пониженная ставка установлена статьей 1 Закона г. Москвы от 07.10.2015 № 52 , по налогу подлежащему зачислению в бюджет г. Москвы в размере 13,5% (12,5% в 2017-2020 г.г.).

При этом согласно пункту 4 статьи 6 Закона г. Москвы от 07.10.2015 № 54 «Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности» промышленным комплексом признается инвестиционный приоритетный проект г. Москвы с момента присвоения ему в порядке, установленном Законом г. Москвы от 07.10.2015 № 55 «О промышленной политике города Москвы», статуса промышленного комплекса.     

В соответствии со статьей 1 Закона № 55 промышленный комплекс - объекты недвижимого имущества (отдельно стоящее здание, сооружение или несколько зданий, сооружений, а также земельные участки, на которых они расположены), используемые субъектами деятельности в сфере промышленности для осуществления деятельности в сфере промышленности и инжиниринговой деятельности.

Таким образом, пониженная ставка, установленная статьей 1 Закона № 52, может применяться только в отношении прибыли, полученной с использованием объектов недвижимого имущества, включенных в состав промышленного комплекса, в связи с чем субъектам инвестиционной деятельности необходимо организовать раздельных учет доходов (расходов), полученных (понесенных) при реализации инвестиционного приоритетного проекта г. Москвы, и доходов (расходов) по иной деятельности.

При этом реализация покупных товаров и прочего имущества, реализация (погашение) ценных бумаг, уступка прав требования, выполнение работ (оказание услуг, в том числе по сдаче имущества в аренду), доходы в виде роялти и процентов по займам не относятся к деятельности в сфере промышленности и инжиниринговой деятельности, в связи с чем пониженная ставка в отношении прибыли, полученной от такой деятельности, не применяется.

Кроме того доходы и расходы, связанные с использованием недвижимого имущества, не отнесенного к промышленному комплексу, не подлежат включению в налоговую базу, к которой применяется пониженная налоговая ставка. 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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