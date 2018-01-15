Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Декларацию по ЕНВД изменят

Федеральная налоговая служба подготовила проект нового приказа с формой налоговой декларации по ЕНВД. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения потребовались в связи с предоставлением вычета на покупку онлайн-ККТ. Для получения его в декларации появится раздел 4 «Расчет суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающая сумму единого налога на вмененный доход за налоговый период».

В новом разделе надо будет указать:

  • наименование модели контрольно-кассовой техники;
  • заводской номер контрольно-кассовой техники;
  • регистрационный номер контрольно-кассовой техники, присвоенный налоговым органом;
  • дату регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе;
  • сумму произведенных расходов по приобретению контрольно-кассовой техники.

Данные из раздела 4 надо будет перенести в раздел 3, где появится новая строка 040 – сумма расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающая сумму налога на вмененный доход, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период.

Напомним, что вычет из налога смогут получить только индивидуальные предприниматели в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ. 

Планируется, что новая декларация вступит в силу с июня месяца. Несмотря на то, что у налогоплательщика есть право на вычет уже в 1 квартале 2018 года. Однако, чтобы декларация вступила в силу с 1 апреля (т.е. за 1 квартал), приказ должен был быть зарегистрирован в Минюсте и опубликован не позднее 1 февраля. И понятно, что ФНС просто не уложилась в установленные Налоговым кодексом сроки. Хотя первоначальное уведомление о разработке приказа было размещено еще в ноябре 2017 года.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)»
Бухгалтерские новости
 
О коэффициентах-дефляторах на 2018 год
 
Бухгалтерские новости
 
Декларация по ЕНВД может быть нулевой
 
Бухгалтерские новости
 
Декларация по ЕНВД изменится из-за вычета на покупку онлайн-касс
 

Посетить семинар по теме «ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)»

Все семинары по теме ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)