Декларацию по ЕНВД изменят

Федеральная налоговая служба подготовила проект нового приказа с формой налоговой декларации по ЕНВД. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения потребовались в связи с предоставлением вычета на покупку онлайн-ККТ. Для получения его в декларации появится раздел 4 «Расчет суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающая сумму единого налога на вмененный доход за налоговый период».

В новом разделе надо будет указать:

наименование модели контрольно-кассовой техники;

заводской номер контрольно-кассовой техники;

регистрационный номер контрольно-кассовой техники, присвоенный налоговым органом;

дату регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе;

сумму произведенных расходов по приобретению контрольно-кассовой техники.

Данные из раздела 4 надо будет перенести в раздел 3, где появится новая строка 040 – сумма расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающая сумму налога на вмененный доход, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период.

Напомним, что вычет из налога смогут получить только индивидуальные предприниматели в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ.

Планируется, что новая декларация вступит в силу с июня месяца. Несмотря на то, что у налогоплательщика есть право на вычет уже в 1 квартале 2018 года. Однако, чтобы декларация вступила в силу с 1 апреля (т.е. за 1 квартал), приказ должен был быть зарегистрирован в Минюсте и опубликован не позднее 1 февраля. И понятно, что ФНС просто не уложилась в установленные Налоговым кодексом сроки. Хотя первоначальное уведомление о разработке приказа было размещено еще в ноябре 2017 года.