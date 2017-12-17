Налоговый вычет на приобретение ККТ можно получить после 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года предприниматели смогут получить налоговый вычет на покупку онлайн-ККТ. Такое право им дал Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ.

Однако вычет предусмотрен не для всех. Основные условия его получения опубликовало УФНС Ярославской области.

Индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и ПСН, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов на приобретение ККТ, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах с 01.02.2017 до 01.07.2019, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и оказывающих услуги общественного питания.

Индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД и применяющие ПСН, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, оказывающие услуги общественного питания и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры на дату регистрации ККТ, в отношении которой производится уменьшение суммы налога, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов на приобретение ККТ, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах с 01.02.2017 до 01.07.2018.

В расходы по приобретению ККТ включаются затраты на покупку ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке ККТ и прочих), в том числе затраты на приведение ККТ в соответствие с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".