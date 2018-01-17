Посетительница нашего форума поделилась с клерками своей бедой.

15 января 2018, в последний день срока сдачи СЗВ-М за декабрь 2017, бухгалтер отправила отчет по ТКС и вздохнула спокойно – все сдано вовремя. Однако радость была недолгой. Уже на следующий день от ПФР пришел отказ в приеме отчета. Как выяснилось, при заполнении отчета случайно был указан другой год и в ПФР ушел отчет за декабрь 2016 года вместо отчета за декабрь 2017.

Численность сотрудников – 500 человек. Перспектива штрафа в сумме 250000 руб. не может не расстраивать бухгалтера.

Вчера был последний день отчета за декабрь 2017, отправили по ТКС за декабрь 2016. Сегодня получили протокол- отчет не принят (сдаете то что уже было сдано). 16-го отправили по ТКС нужный файл. Народу у нас 500 человек!! Вот такая беда. Я почитала есть шансы через суд снизить штраф, причем значительно. Если кому-то это удалось- поделитесь опытом. И вообще, кто что думает на этот счет.. - Sher

Напомним, что этот случай – далеко не первый среди читателей нашего портала. К сожалению бухгалтеры периодически попадают в такой просак, по невнимательности указывая другой отчетный период.

Будьте бдительны! Не повторяйте чужих ошибок.

Дать совет нашей читательнице, попавшей в такую неприятную ситуацию, можно в теме форума «СЗВ-М- отчет за декабрь 2016, вместо 2017».