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Во что обходится малейшая ошибка в сданных СЗВ-М

Посетительница нашего форума поделилась с клерками своей бедой.

15 января 2018, в последний день срока сдачи СЗВ-М за декабрь 2017, бухгалтер отправила отчет по ТКС и вздохнула спокойно – все сдано вовремя. Однако радость была недолгой. Уже на следующий день от ПФР пришел отказ в приеме отчета. Как выяснилось, при заполнении отчета случайно был указан другой год и в ПФР ушел отчет за декабрь 2016 года вместо отчета за декабрь 2017.

Численность сотрудников – 500 человек. Перспектива штрафа в сумме 250000 руб. не может не расстраивать бухгалтера.

Вчера был последний день отчета за декабрь 2017, отправили по ТКС за декабрь 2016. Сегодня получили протокол- отчет не принят (сдаете то что уже было сдано). 16-го отправили по ТКС нужный файл. Народу у нас 500 человек!! Вот такая беда. Я почитала есть шансы через суд снизить штраф, причем значительно. Если кому-то это удалось- поделитесь опытом. И вообще, кто что думает на этот счет..

- Sher

Напомним, что этот случай – далеко не первый среди читателей нашего портала. К сожалению бухгалтеры периодически попадают в такой просак, по невнимательности указывая другой отчетный период.

Будьте бдительны! Не повторяйте чужих ошибок.

Дать совет нашей читательнице, попавшей в такую неприятную ситуацию, можно в теме форума «СЗВ-М- отчет за декабрь 2016, вместо 2017».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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7 мнений
Клерк
YUM
, Санкт-Петербург
так и вспоминается чиновник по особым поручениям  Мерзляев - не я веду  дело! Бумага ведет!
Бессмысленность  этой формы я могу подтвердить на  любом углу и в  любом суде, но...что написано  пером...
PS когда  они уже нажрутся -то? Дармоеды!!!
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Аноним
, Уфа
Шансы снизить сумму штрафа через суд есть - Решение АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН по делу № А07-32060/17 от 28 ноября 2017 года. Сумму штрафа 27500 снизили до 500 руб. + госпошлина 500 руб.

Клерк.
Лариса EW
, Чебоксары
Только на усмотрение Суда. В каждом регионе по-своему. В Мордовии, например, не сдавала отчёт в течение года. Один директор, он же учредитель. Привлекли, оштрафовали по 300 рублей за каждый месяц. 
Клерк
Ставка
Боже праведный,что творится.Только,только все друг другу желали в новом году всего всего. А теперь друг друга едим. Сегодня звонок из ИФНС № 4 по Омску. Инспектр, если не подключите пилотный проект (установка личного кабинета там какого то) то вызовем на комиссию к руководителю инспекции. Спрашиваю зачем он нам нужен? ы прекрасно обмениваемся через Калугу Астрал и горя не знаем. Говорит - план у нас,извольте подчиняться.
Клерк
bestiya7460
, Челябинск

Ставка, Вы писали:

Боже праведный,что творится.Только,только все друг другу желали в новом году всего всего. А теперь друг друга едим. Сегодня звонок из ИФНС № 4 по Омску. Инспектр, если не подключите пилотный проект (установка личного кабинета там какого то) то вызовем на комиссию к руководителю инспекции. Спрашиваю зачем он нам нужен? ы прекрасно обмениваемся через Калугу Астрал и горя не знаем. Говорит - план у нас,извольте подчиняться.

 Будут следить за нами через монитор)))) достали уже , лучше бы наказывали тех, кто реально совершает преступления, а пф пора разогнать толку от него все равно нет никакого совсем

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Аноним
, Тверь

Конечно нужно в Суде минимизировать, но  советую договориться с Пенсионным фондом, чтобы в суде представитель ПФ не возражал (теоретически про "нет ли возрожений" должна спросить сама судья , а если не спросит, тогда пусть сам ПФ скажет), тогда должно обойтись малой кровью.

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Приложения и дополнения
 
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