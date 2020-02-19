Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как нерезидентам считать НДФЛ при продаже имущества

Физлица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие доходы от реализации недвижимого имущества в РФ, являются плательщиками НДФЛ.

Налоговый статус физлица в целом за налоговый период (календарный год) определяется по окончании налогового периода, в котором был получен соответствующий доход.

Таким образом, если налогоплательщик по итогам налогового периода не будет являться налоговым резидентом РФ, то его доход от продажи в этом налоговом периоде недвижимого имущества в РФ подлежит обложению НДФЛ в РФ в установленном порядке независимо от срока нахождения указанного имущества в собственности налогоплательщика.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/86453 от 25.12.2017.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
Как считать НДФЛ при продаже зарубежного имущества
 
Бухгалтерские новости
 
Какой налог платит россиянин при продаже квартиры в Казахстане
 

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)