Как нерезидентам считать НДФЛ при продаже имущества

Физлица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие доходы от реализации недвижимого имущества в РФ, являются плательщиками НДФЛ.

Налоговый статус физлица в целом за налоговый период (календарный год) определяется по окончании налогового периода, в котором был получен соответствующий доход.

Таким образом, если налогоплательщик по итогам налогового периода не будет являться налоговым резидентом РФ, то его доход от продажи в этом налоговом периоде недвижимого имущества в РФ подлежит обложению НДФЛ в РФ в установленном порядке независимо от срока нахождения указанного имущества в собственности налогоплательщика.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/86453 от 25.12.2017.