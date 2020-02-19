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Какие изменения по НДС в части налоговых вычетов произошли в 2018 году

С 1 января 2018 года внесены изменения  в статью 170 НК РФ, касающиеся учета НДС при получении  бюджетных инвестиций и субсидий из бюджета, напоминает Управление ФНС Республики Алтай.

Так, в случае приобретения товаров, работ, услуг за счет полученных субсидий и (или) бюджетных инвестиций, НДС, предъявленный поставщиками или уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ, вычету не подлежит.

Сумма налога учитывается  в расходах при исчислении налога на прибыль при условии, что расходы на приобретение товаров, работ, услуг, в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, учитываются в расходах (в том числе через начисленную амортизацию). При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм НДС по товарам, работам, услугам, приобретаемым за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций. При невыполнении данного требования НДС в расходах при исчислении налога на прибыль учитывать нельзя.

 В случае, если товары (работы, услуги) приобретены налогоплательщиком, а субсидия или бюджетные инвестиции на возмещение затрат получены позже, то ранее принятый НДС к вычету необходимо восстановить  при получении денежных средств (пп. 6 п.3 ст. 170 НК РФ).

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