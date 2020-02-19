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Плоская шкала - главное достижение налоговой системы России?

Плоская шкала НДФЛ является главным достижением налоговой системы РФ, отказываться от нее категорически нельзя. Такое заявление сделал председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, сообщает РИА Новости.

«В последнее время мы все время слышим, что нам надо уходить от плоской шкалы подоходного налога. Глубоко убежден, что плоская шкала подоходного налога является главным достижением налоговой системы РФ сегодня и делает ее хотя бы относительно конкурентоспособной по отношению к другим налоговым системам», — сказал Макаров, выступая на сессии Гайдаровского форума.

«Поэтому вопрос, даже сам по себе факт обсуждения, не надо ли уйти от плоской шкалы, с моей точки зрения, наносит ущерб налоговой системе страны. Мне кажется, это не пункт программы, это пункт, про который мы должны очень ясно сказать: «Мы и бизнес, и власть категорически против этого», — заявил Макаров.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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5 мнений
Клерк
Rolen
, Москва
А кто он, Макаров? Какое отношение он имеет к налогообложению, к экономической теории? Я так подумал и мы решили! Только чесать умеют, вы посмотрите опыт мировых держав и почитайте экономическую теорию. Теоретики.
<b>Модератор</b>
Над.К
Какое отношение он имеет к налогообложению, к экономической теории?

 Самое прямое. Он один из авторов нынешнего НК и огромного количества законопроектов по налогам ;)

Клерк
nmy1
, Екатеринбург
Конечно будут против. Кто ж самостоятельно захочет платить больше налогов. Зачем богатым спонсировать бедных. Пусть бедные платят на уровне богатых.
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