Плоская шкала - главное достижение налоговой системы России?

Плоская шкала НДФЛ является главным достижением налоговой системы РФ, отказываться от нее категорически нельзя. Такое заявление сделал председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, сообщает РИА Новости.

«В последнее время мы все время слышим, что нам надо уходить от плоской шкалы подоходного налога. Глубоко убежден, что плоская шкала подоходного налога является главным достижением налоговой системы РФ сегодня и делает ее хотя бы относительно конкурентоспособной по отношению к другим налоговым системам», — сказал Макаров, выступая на сессии Гайдаровского форума.

«Поэтому вопрос, даже сам по себе факт обсуждения, не надо ли уйти от плоской шкалы, с моей точки зрения, наносит ущерб налоговой системе страны. Мне кажется, это не пункт программы, это пункт, про который мы должны очень ясно сказать: «Мы и бизнес, и власть категорически против этого», — заявил Макаров.