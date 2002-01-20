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Что будет с займом в случае присоединения должника к кредитору

Минфин в письме № 03-03-06/1/86255 от 25.12.2017 разъяснил порядок учета присоединяемой организацией сумм задолженности, возникшей перед присоединяющей организацией по договору займа до присоединения, в целях налога на прибыль.

На основании подпункта 10 пункта 1 статьи 251 и пункта 12 статьи 270 НК РФ суммы основного долга по долговому обязательству не участвуют при определении налоговой базы по налогу на прибыль как у кредитора, так и у должника.

В силу пункта 4 статьи 328 НК РФ основанием для начисления и признания налогоплательщиком доходов (расходов) в виде процентов по долговому обязательству является действующее долговое обязательство.

Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства.

Учитывая указанное, суммы непогашенной задолженности по договору займа у присоединяемой организации перед присоединяющей организацией, образовавшиеся до присоединения, доходами (расходами) для целей исчисления налога на прибыль не признаются.

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