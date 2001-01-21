Инспектор-робот за 3 минуты проведет у вас трудовую проверку

Провести эффективную профилактику нарушений у себя на предприятии можно с помощью инспектора-робота, сообщает ГИТ Саратовской области.

Сервис «Электронный инспектор» разработан на базе Интернет портала «Онлайнинспекция.рф».

«Электронный инспектор заменяет для пользователей работу настоящего инспектора труда и проводит проверку корректности планируемых или уже совершенных мероприятий, тем самым, позволяя избежать нарушений, и в последующем – штрафных санкций.

Кроме того, инспектор-робот разъяснит требования, которые предъявляются инспекторами в ходе проверок, предоставит ссылки на статьи и нормативные документы, которые регулируют тот или иной вопрос.

На сегодняшний день «Электронный инспектор» сэкономил работодателям 6,7 млрд. рублей, подсчитали в Роструде.

В ходе заседания общественного совета в ТПП Саратовской области, прошедшего на днях, представитель ГИТ продемонстрировала простоту использования сервиса.

В онлайн-режиме она прошла самопроверку по одной из предложенных тем. На прохождение «виртуальной проверки» ушло 3 минуты, после чего робот выдал акт о проверке, с соответствующими рекомендациями.