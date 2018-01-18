Когда сдавать 6–НДФЛ при реорганизации фирмы

Каковы особенности представления расчета 6-НДФЛ при реорганизации, в том числе в форме преобразования, выделения и присоединения? Ответ на этот вопрос дало УФНС по г. Москве в письме № 13-11/001299@ от 10.01.2018.

Согласно пункту 3.5 статьи 55 НК при прекращении организации путем ликвидации или реорганизации последним налоговым (расчетным) периодом для такой организации является период времени с начала календарного года до дня государственной регистрации прекращения организации в результате ликвидации или реорганизации.

В этой связи до завершения ликвидации (реорганизации) организация представляет в налоговый орган по месту своего учета расчет по форме 6-НДФЛ за период времени от начала года до дня завершения ликвидации (реорганизации) организации.

Вместе с тем в случае неисполнения реорганизованной (реорганизуемой) организацией (независимо от формы реорганизации) до момента завершения реорганизации обязанностей по сдаче формы 6-НДФЛ, она подлежат представлению правопреемником (правопреемниками) в налоговый орган по месту своего учета.