Уплата в «Платон» не всегда дает право на льготу по транспортному налогу

Владельцы большегрузных автомобилей (массой свыше 12 тонн) не вправе уменьшить транспортный налог, если плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, уплачена иным лицом. Об этом сообщает УФНС Республики Дагестан.

Статьей 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы «Платон».

Такая налоговая льгота может предоставляться:

а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами, превышает или равна сумме налога за налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в налоговом периоде.

Однако, если за грузовой автомобиль массой более 12 тонн плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, уплачивает иное лицом, то собственник такого большегруза не вправе уменьшить транспортный налог на уплаченную иным лицом сумму платы в систему «Платон».