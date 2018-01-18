Важная тема про обучение для бухгалтеров и аттестаты ИПБ России

Вчера «Клерк» выпустил статью с самыми частыми вопросами о профстандарте «Бухгалтер» и независимой оценке квалификации.

ИПБ России решили дополнить материал вопросом, который часто задают им про их аттестаты.

Смотрите блог ИПБ России.

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