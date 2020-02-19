Какими документами подтвердить право на «детский» вычет по НДФЛ

Похоже на клерке открывается "старый" календарь
ToT, Вы писали:Аноним, а аккаунт есть в гугле? Какой броузер? Да, аккаунт есть, и на клерке ...
ToT, Вы писали:Вот так: А потом вот тут включить А если нет кнопки гугл календарь?
Аноним, а аккаунт есть в гугле? Какой броузер?
Представитель комитета Голуб Светлана Александровна занималась и занимается обманом призывни...
ToT, Вы писали:Вот так: А потом вот тут включить А если нет значка "гугл календарь?
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ данный документ не применяется с 1 ян...
Аноним, Вы писали:У нас ИП пришло требование погасить долг по ЕНВД за 2006 год.  ...
Не знаю, исследуем вот Вообще то это не то что вы подумали, а работа Антеа...
Ну, смотрите сами, насколько эффективно работают ваши сотрудники. Если что, можно попросить курит...
Да, моноблок моя мечта. Увы.
Картинка не жестковата ли для ведущего бухгалтерского портала?
У нас ИП пришло требование погасить долг по ЕНВД за 2006 год.
Им же зарплату платят даже если всех пересажают пока платят...потом не из чего будет...нало...
Аноним, Вы писали:К чему интересно все это ведут? К тому, чтобы бизнес в России рухнул? Альтернат...
К чему интересно все это ведут? К тому, чтобы бизнес в России рухнул? Альтернативы то на ужесточа...
Аноним, Вы писали:... - теперь знаю точно всю эту сволочь что пробралась во власть коварством и л...
Аноним, Вы писали:Хватит из бухгалтера лепить налогового преступника. Под угрозой увольнения(чита...
Нет никакого смысла показывать расходы. Все равно убыток уже не пригодится
Аноним, Вы писали:Подскажите, пжл, а могу я открыть зарплатный проект и, например, аванс платить ...
Скажите при УСН на режиме доходы-расходы (15%) при подаче закрывающей декларации, надо указ...
Хватит из бухгалтера лепить налогового преступника. Под угрозой увольнения(читай непринятия на ра...
Скорее бы уже лавочку по НДС до конца прикрыли ( думаю это в течение нового срока Путина произойд...
В наше время сама профессия бухгалтер -это покрыватель чужих уклонений от налогов.У непойманных г...
Подскажите, пжл, а могу я открыть зарплатный проект и, например, аванс платить на карты, а зарпла...
Ну этот бабалол тоже не сильно бедствует
Кто -нибудь отправил отчет??? у меня выдает ошибку на момент подписания "общих сведений об ...
Вы берите плату плату с наркоманов, а у людей с гипертонией или сердечников нет. А наркоман...
Тогда пусть компенсируют и тем , кто ни разу за год не вызвал- сэкономил бюджетные средства, Дегр...
Если с меня будут требовать оплату за вызов, я подам в суд, за не оказания помощи инвалиду мед.ра...
Теперь Киргизия может дать нам хорошего пинка, как в своё время сделали Куба (самый "щедрый" прим...
Я инвалид, гипертоник. Иногда приходиться часто вызывать скорую помощь и таких как я большинство....
Над.К, ОМГ! Я его нашла)))) Спасибо)))
Я слышал и толку? Для рискованных она. Волатильность немерянная (20-25% в день), вероятность прол...
mizeri, так старый календарь на месте ))
.... России требуются более высокие налоги, чем другим развивающимся странам:
она в отличие...