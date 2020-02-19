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Новости для бухгалтера

Какими документами подтвердить право на «детский» вычет по НДФЛ

Налоговики уточнили, что предоставить им для получения вычета на ребенка.

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