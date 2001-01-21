Какой штраф грозит за неиндексацию зарплаты

В организации в связи с тяжелым материальным положением не проводилась индексация заработной платы работников в порядке и в сроки, установленные в коллективном договоре. Какой штраф за это предусмотрен?

Ответ на этот вопрос дал Минтруд в письме № 14-3/В-1135 от 26.12.2017.

Согласно статье 134 ТК обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Работодатель обязан производить индексацию заработной платы в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

За нарушение указанных положений работодатель несет административную ответственность согласно КоАП.

В Минтруда считают, что непроведение индексации оплаты труда работников организации, повлекшее выплату заработной платы в неполном объеме, образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП.

Напомним, в соответствии со ст. 5.27 КоАП нарушение трудового законодательства влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.