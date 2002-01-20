Когда некоммерческая организация облагает субсидию налогом на прибыль

Минфин в письме № 03-03-06/3/86055 от 22.12.2017 пояснил, как автономной некоммерческой организации учитывать субсидии в целях налога на прибыль.

В статье 251 НК РФ приведен исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при налогообложении прибыли организаций.

Так, согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ при формировании налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.

Целевой характер выплат проявляется в возложении на получателя бюджетных средств обязанности осуществить их расходование в соответствии с определенными целями.

Если средства в виде субсидий выделяются автономной некоммерческой организации на договорных условиях в рамках оказания социальных услуг, то они не могут рассматриваться в целях налога на прибыль организаций ни в качестве средств целевого финансирования, ни в качестве целевых поступлений.

В этой связи получаемые автономной некоммерческой организацией субсидии должны учитываться при определении налоговой базы в составе доходов организации. При этом расходы, на возмещение которых организации предоставлены субсидии, учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Вместе с тем для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан, предусмотрено применение налоговой ставки по налогу на прибыль 0% при соблюдении ряда условий.