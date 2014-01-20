В Ульяновской области введен налог на имущество по кадастровой стоимости

С 2018 года исчисление налога на имущество организаций производится в Ульяновской области по кадастровой стоимости, сообщает региональное управление ФНС.

Это установлено законом от 22.09.2017 N110-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области».

С 2018 года исчисление налога на имущество организаций производится исходя из кадастровой стоимости имущества в отношении следующих видов недвижимого имущества признаваемых объектом налогообложения поименованных в ст. 378.2 Налогового кодекса РФ:

1. административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

2. нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

3. объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства;

4. жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Налоговая ставка в отношении указанных объектов недвижимого имущества установлена в размере 2%.