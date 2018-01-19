Бухгалтеры обсуждают, как изменилось общение с налоговиками за 20 лет

Интересное обсуждение по животрепещущей для бухгалтеров теме разворачивается в нашей группе на Фейсбуке.

Пользователи делятся своими проблемами, с которыми сталкиваются при взаимодействии с фискальными органами, и ностальгируют по прошлому, когда у каждой фирмы был «свой» налоговый инспектор, который принимал декларации и даже помогал оперативно исправить ошибки.

Читаю темы. У бухгалтеров сплошные проблемы не по их вине. Возвращаются отчеты из ПФ, невозможно войти в ЛК на сайте nalog.ru. Прихожу в налоговую, там бардак. Народ в очереди возмущен ошибками налоговиков. Половина окон в ИФНС закрыто. Что происходит?

А я помню времена, когда один инспектор в приемные дни( вторник и четверг)) отчёты принимал, и консультировал, а в остальные дни на выездные выходил. Мы ручками бланки отчётов заполняли, приносили, при инспекторе же правили под подпись/ печать( а то и под штрих-замазку). Платежи, вроде, специальный отдел разносил... Бардака при этом не помню))

Даже, когда поставили компьютеры и разделили камеральщиков с выездниками, всегда любые вопросы можно было решить со своим инспектором, знавшим ньюансы работы фирмы.

А вот, когда, ликвидировав приемные часы, "для удобства налогоплательщиков" модернизировали работу высадкой в окошках говорящих безответственных голов и тотальной автоматизацией - вот тогда, вопреки всему, и началась разруха..

- Алена Виноградова