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Как считать НДФЛ при мене автомобиля

Для целей налогообложения доход, получаемый при мене имущества, определяется исходя из стоимости обмениваемого имущества, установленной в договоре.

Об этом напомнил Минфин в письме № 03-04-05/547 от 11.01.2018.

При этом при мене имущества налогоплательщик вправе получить в установленном порядке имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 НК либо уменьшить сумму своих доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Таким образом, при мене автомобиля налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с его приобретением.

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