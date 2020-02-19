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Нельзя применять вычет НДС по кассовым чекам

Товары приобретены в розницу. Продавец выдал кассовый чек с выделенной там суммой НДС. Может ли покупатель применять вычет? Нет, ответил Минфин в письме № 03-07-09/634 от 12.01.2018.

Согласно пункту 1 статьи 172 НК вычеты сумм НДС производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при продаже товаров (работ, услуг, имущественных прав), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров в РФ, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6 - 8 статьи 171 НК.

Указанными пунктами статьи 171 Кодекса предусмотрены особенности вычета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных налогоплательщиком непосредственно в бюджет, а также сумм налога, уплаченных сотрудниками организации в составе командировочных и представительских расходов.

Таким образом, вычет сумм налога на добавленную стоимость в отношении товаров, приобретенных в розничной торговле, без наличия счетов-фактур Налоговым Кодексом не предусмотрен.

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