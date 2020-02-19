По какой ставке НДС облагается копченая колбаса

Минфин в письме № 03-07-07/652 от 12.01.2018 рассмотрел вопрос размера ставки НДС, применяемой при реализации сырокопченой колбасы.

Налогообложение производится по налоговой ставке 10% при реализации в том числе следующих продовольственных товаров: мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырезки, телятины, языков, колбасных изделий - сырокопченых в/с, сырокопченых полусухих в/с, сыровяленых, фаршированных в/с; копченостей из свинины, баранины, говядины, телятины, мяса птицы - балыка, карбонада, шейки, окорока, пастромы, филея; свинины и говядины запеченных; консервов - ветчины, бекона, карбонада и языка заливного).

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 908 (в редакции постановления Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. N 1377) утверждены Перечни кодов видов продовольственных товаров в соответствии с ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых НДС по налоговой ставке 10%.

Таким образом, организация вправе применять НДС 10% при реализации продукции, указанной в Перечнях. В отношении реализации продукции, не включенной в Перечни, применяется ставка 18%.