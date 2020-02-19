Когда нельзя применить льготу по НДФЛ при продаже долей в уставном капитале и почему это справедливо

В Минфин поступило письмо от налогоплательщика с предложением внести изменения в порядок применения пункта 17.2 статьи 217 НК в части льгот по НДФЛ при реализации (погашении) долей участия в уставном капитале и акций российских организаций.

Напомним, на основании п. 17.2 ст. 217 НК освобождены от НДФЛ доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2 НК, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более 5 лет.

При этом есть дополнительное условие - реализуемые налогоплательщиком доли в уставном капитале должны быть приобретены им не ранее 1 января 2011 года.

Минфин в письме № 03-04-05/782 от 12.01.2018 ответил, что Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесение изменений в главу 23 НК в части налогообложения доходов физлиц по операциям с ценными бумагами не предусмотрено.

В Минфине отметили, что вопрос порядка применения пункта 17.2 статьи 217 НК рассматривался Конституционным Судом РФ, который пришел к выводу, что само по себе подобное регулирование, осуществленное законодателем в рамках предоставленной ему дискреции в сфере установления правил льготного налогообложения, не влечет нарушения конституционных прав налогоплательщиков.