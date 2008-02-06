Льгот для тех, кто на ЕСХН, стало меньше

Аноним

Аноним, Вы писали:Моноблок изначально гиблая вещь, что-то отпало - и всё, работа встала. А ... Безопасное рабочее место бухгалтера: обзор гаджетов

a-joke Аноним, Вы писали:от для того ПСБ и раздербанили с такой наглостью и цинизмом. Зато Фрадков-младш... Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка

Аноним

Нам не надо. У нас всего много! Граждане "богатые и сытые"! Этому чуркестану тоже надо помочь!!! ... Россия простила долги Киргизии

Аноним

Вот для того ПСБ и раздербанили с такой наглостью и цинизмом. Зато Фрадков-младший при деле будет... Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка

Аноним

Зато теперь Киргизия будет как надо голосовать повсюду, где будут осуждать внешнюю политику наших... Россия простила долги Киргизии

Аноним

Понятно, что у нас все ч/з ж..., и что в стране ж... Но зачем народу с утра еще и настроени... «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС

Аноним

Вот теперь становится понятным, почему с такой скоростью и беспардонством был раздербанен Промсвя... Правительство создаст банк для гособоронзаказа

Аноним

Сотрудничая с помойками фирмы банально занимаются воровством. Они воруют НДС у государства. Альте... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

Аноним

alibabay, Вы писали:У подруги бизнес в Англии, там тоже сложный бухучет в отличие от другой Европ... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

Аноним

alibabay, Вы писали:У подруги бизнес в Англии, там тоже сложный бухучет в отличие от другой Европ... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

Palma73 "о прошении долга Киргизии". Это что, мы у них долг просим? Чиновники раздают чужие деньги

Аноним

Сама начинала работать в 1990-е, поэтому помню, сколько времени уходило на то, чтобы сдать отчетн... Бухгалтеры обсуждают, как изменилось общение с налоговиками за 20 лет

oootomografia Сотрудничая с помойками фирмы банально занимаются воровством. Они воруют НДС у государства.... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

Аноним

Да, есть такие проблемы. Но, и раньше было не лучше. Одни очереди кругом были. Даже на главпочтам... Бухгалтеры обсуждают, как изменилось общение с налоговиками за 20 лет

Аноним

Похоже косяк по всей стране...Нижний Новгород присоединяется Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

Имеется ввиду несоответствие списка работников, указанных при регистрации в СРО и работников в от... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

Аноним

Yulca, Вы писали:А карточками, вопреки всем обещаниям, пользоваться оказалось не очень удобно, ба... Выбор главбуха: Модульбанк или не Модульбанк

Аноним

Все это говорит о том, что каждый сразу видит то, что для него актуально. Правильно! «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС

bestiya7460 evgenas13, Вы писали:А у нас перекур является крутым, т.к. мы выходим от 2 до 5 человек на переку... «Перекуры» сотрудников длятся слишком долго

Аноним

И увеличат пенсионный возраст, денег нет, но вы держитесь, всем простили, только не себе Россия простила долги Киргизии

Margoutte Аноним, Вы писали:Моноблок изначально гиблая вещь, что-то отпало - и всё, работа встала. А ... Безопасное рабочее место бухгалтера: обзор гаджетов

Аноним

Сейчас просто ужас!! На заявление об уточнение платежа или принять переплату СВ, дается тебе 30 (... Бухгалтеры обсуждают, как изменилось общение с налоговиками за 20 лет

Аноним

Работала в магазине. Не курю. Поэтому всегда жутко бесило когда курящие коллеги проводили время н... «Перекуры» сотрудников длятся слишком долго

Аноним

Аноним, Вы писали:Могу ошибаться конечно, но по-моему на начисленные налоги срок давности три год... ИФНС пыталась взыскать с бывшей ИП долги по взносам 8-летней давности

Аноним

Аноним, Вы писалb Ну да, конечно, в обязательном порядке должны совпадать 2-НДФЛ за 2016 год... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

Аноним

Разрыв - это когда Ваш контрагент либо сдал нулевую декларацию, либо вообще не сдал, либо сдал д... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

Аноним

у меня пенсия 11т400р мжкх 3т продукты не дешевые помру с голоду Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

saigak это говорит о том, что каждый сразу видит то, что для него актуально. точно :) «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС

Аноним

А я вообще и не думала ехать в ПФР подавать на перерасчет за детей,знала что фигня,доплатят 3 коп... Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей

Аноним

Когда-то, уходил целый день, а порой, и не один, на стояние в очередях, последние 10 лет сд... Бухгалтеры обсуждают, как изменилось общение с налоговиками за 20 лет

CITR Грудинину и область не поднять на основании чего вы сделали такие выводы? есть многолетний ... Минфин рассказал, почему России нужно больше налогов, чем в других странах

Аноним

А я жопу даже не заметила, пришлось возвращаться наверх и точно, жопа. Все это говорит о том, что... «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС