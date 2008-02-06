Льгот для тех, кто на ЕСХН, стало меньше

Аноним, Вы писали:Моноблок изначально гиблая вещь, что-то отпало - и всё, работа встала. А ...
Аноним, Вы писали:от для того ПСБ и раздербанили с такой наглостью и цинизмом. Зато Фрадков-младш...
Нам не надо. У нас всего много! Граждане "богатые и сытые"! Этому чуркестану тоже надо помочь!!! ...
Вот для того ПСБ и раздербанили с такой наглостью и цинизмом. Зато Фрадков-младший при деле будет...
Зато теперь Киргизия будет как надо голосовать повсюду, где будут осуждать внешнюю политику наших...
Понятно, что у нас все ч/з ж..., и что в стране ж... Но зачем народу с утра еще и настроени...
Вот теперь становится понятным, почему с такой скоростью и беспардонством был раздербанен Промсвя...
Сотрудничая с помойками фирмы банально занимаются воровством. Они воруют НДС у государства. Альте...
alibabay, Вы писали:У подруги бизнес в Англии, там тоже сложный бухучет в отличие от другой Европ...
alibabay, Вы писали:У подруги бизнес в Англии, там тоже сложный бухучет в отличие от другой Европ...
"о прошении долга Киргизии". Это что, мы у них долг просим?
Сама начинала работать в 1990-е, поэтому помню, сколько времени уходило на то, чтобы сдать отчетн...
Сотрудничая с помойками фирмы банально занимаются воровством. Они воруют НДС у государства....
Да, есть такие проблемы. Но, и раньше было не лучше. Одни очереди кругом были. Даже на главпочтам...
Похоже косяк по всей стране...Нижний Новгород присоединяется
Имеется ввиду несоответствие списка работников, указанных при регистрации в СРО и работников в от...
Yulca, Вы писали:А карточками, вопреки всем обещаниям, пользоваться оказалось не очень удобно, ба...
Все это говорит о том, что каждый сразу видит то, что для него актуально. Правильно!
evgenas13, Вы писали:А у нас перекур является крутым, т.к. мы выходим от 2 до 5 человек на переку...
И увеличат пенсионный возраст, денег нет, но вы держитесь, всем простили, только не себе
Аноним, Вы писали:Моноблок изначально гиблая вещь, что-то отпало - и всё, работа встала. А ...
Сейчас просто ужас!! На заявление об уточнение платежа или принять переплату СВ, дается тебе 30 (...
Работала в магазине. Не курю. Поэтому всегда жутко бесило когда курящие коллеги проводили время н...
Аноним, Вы писали:Могу ошибаться конечно, но по-моему на начисленные налоги срок давности три год...
Аноним, Вы писалb Ну да, конечно, в обязательном порядке должны совпадать 2-НДФЛ за 2016 год...
Разрыв - это когда Ваш контрагент либо сдал нулевую декларацию, либо вообще не сдал, либо сдал д...
у меня пенсия 11т400р мжкх 3т продукты не дешевые помру с голоду
это говорит о том, что каждый сразу видит то, что для него актуально. точно :)
А я вообще и не думала ехать в ПФР подавать на перерасчет за детей,знала что фигня,доплатят 3 коп...
порой, достаточно просто позвонить в налоговую Ооо, у Вас есть секретный телефон, по которому мо...
"Cоглашение (конвенция) с выбраной страной не начало действовать на запрашиваемый год" - эх... вы...
Когда-то, уходил целый день, а порой, и не один, на стояние в очередях, последние 10 лет сд...
Грудинину и область не поднять на основании чего вы сделали такие выводы? есть многолетний ...
А я жопу даже не заметила, пришлось возвращаться наверх и точно, жопа. Все это говорит о том, что...
А у нас перекур является крутым, т.к. мы выходим от 2 до 5 человек на перекур, при возвращении у ...