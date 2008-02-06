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Льгот для тех, кто на ЕСХН, стало меньше

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) устанавливала, что индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками этого налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности).

С 2018 года Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в указанные нормы НК РФ внесены изменения, согласно которым индивидуальные предприниматели могут «льготировать» только имущество, используемое для предпринимательской деятельности при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями.
 
Таким образом, законодатель продолжил тенденцию ограничения права на льготы при налогообложении имущества лиц, использующих специальные налоговые режимы, отмечает УФНС Ямало-Ненецкого округа.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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