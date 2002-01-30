Успевают ли бухгалтеры пообедать на работе

Скажите пожалуйста,если я ИП глава КФХ(кроме меня членов КФХ больше нет)нужно ли мне за себя сдав...
Такое впечатление, что в стране у руля находятся иностранные агенты, которые хотят развалить стра...
Аноним, Вы писали:И на раздел и на все прочее необходимо согласие банка, как в силу зона, так и в...
Добрый день У меня такая же ситуация с 2011 года по 2017 год Налоговая требует чтобы я выплатил в...
ToT, Вы писали:bayr1970, классно же сделано?) Классано!
Над.К, Вы писали:Izem, ну на массовость это никак не тянет.4 банка из тысячи - чем не массо...
Про обесценивание профессии - в точку! Бухгалтер - универсальный солдат. Все могу, все умею! Если...
В последние 5 лет зарплаты бухгалтерам сильно упали, а не то что выросли. В 2008-2010 гг. я как г...
Блин, а я денюжки перебросил в почта-банк. Обратно что ль возвращаться?
Не такая уж большая индексация - 3,7%. Можно было, конечно , выплатить их работающим пенсионерам....
Ну, вы право, как с луны свалились: забыли где живете? На данной территории земного шара государс...
Izem, ну на массовость это никак не тянет.
Опять пишут про новые старые налоги. А в итоге будут, как минимум, новые формы отчетности. С 4-м ...
После введения США санкций в апреле и мае международные платежные
системы Visa и MasterCard откл...
Уже где-то года полтора-два я наблюдаю на всех форумах подобные посты сотнями: "наше ООО/ИП в чер...
С отключения карт банков, попавших под санкции.
Что-то я не помню массовости такого отклю...
Над.К, Вы писали: Отключения чего? С отключения карт банков, попавших под санкции.ToT...
PS: Помните, с чего наши карты "Мир" начались?А..ммм... кто пользуется картами "Мир"? Насколько я...
Ага, с массового отключения... Отключения чего?
Давно надо было в госсекторе тотально перейти на Линукс + другое свободное ПО. Но, вероятно, наст...
У всех банков единая система. Меня Сбер заблокировал и я не могу нигде открыть счёт.
Lekabuh, Вы писали: А Вы читать умеете? Где в статье речь идет об ошибках в бухучете? Мы вед...
Мне позвонили сразу как подал документы. Потом при получении документов, женщина в окошке спроси...
Lekabuh, Вы писали:alibabay, Вы писали:Lekabuh, Вы писали:alibabay, Вы писали:У подруги бизнес в ...
Не получается загрузить календарь. Не совсем понял, куда вы пытаетесь его загрузить?
А для FF нет такого расширения? Должно быть.
К сожалению, наши законотворцы очень часто не могут правильно изложить свои мысли...Долго же они ...
Да, столпотворения были ужасные. За всё время подарила одну шоколадку накануне 8 марта, когда при...
alibabay, Вы писали:Lekabuh, Вы писали:alibabay, Вы писали:У подруги бизнес в Англии, там тоже сл...
Lekabuh, Вы писали:alibabay, Вы писали:У подруги бизнес в Англии, там тоже сложный бухучет в отли...
Ложь! В Москве есть региональная доплата к пенсии, при прочих равных условиях пенсия у москвича в...
Стаж бухгалтером почти 36 лет,из них 13 лет главным бухгалтером. за все это время я была то...
Ну сделали и сделали. Поехали дальше. Вот вам идеологически правильная бухгалтерская картинка в н...
Проблема у государства одна-слишком много пенсионеров и слишком долго они живут...