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Успевают ли бухгалтеры пообедать на работе

Недавно читатели нашего форума обсуждали тему обеденных перерывов. Сколько времени выделить сотрудникам на прием пищи и стоит ли оплачивать это время?

Напомним, на основании ст. 108 ТК в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

При этом во время перерыва работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать это время по своему усмотрению.

А вы, наши читатели, имеете возможность отвлечься от работы на время обеденного перерыва?

Выясним это в ходе опроса,  котором приглашаем вас принять участие.

У вас на работе есть полноценный обеденный перерыв?

Ключевые слова: обеденный перерыв, опрос

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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