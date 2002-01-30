Успевают ли бухгалтеры пообедать на работе

Недавно читатели нашего форума обсуждали тему обеденных перерывов. Сколько времени выделить сотрудникам на прием пищи и стоит ли оплачивать это время?

Напомним, на основании ст. 108 ТК в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

При этом во время перерыва работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать это время по своему усмотрению.

А вы, наши читатели, имеете возможность отвлечься от работы на время обеденного перерыва?

Выясним это в ходе опроса, котором приглашаем вас принять участие.