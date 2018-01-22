Вы не забыли сдать сведения о среднесписочной численности?

Сегодня истекает срок представления сведений о среднесписочной численности организации и ИП (привлекавших наёмных работников в 2017 году).

Юридические лица сведения представляют в налоговый орган по месту нахождения организации. Индивидуальные предприниматели - в инспекцию по месту жительства.

Сведения о среднесписочной численности работников подаются по форме, утверждённой приказом ФНС России от 29.03.2007 №ММ-3-25/174@, и заполняются в соответствии с рекомендациями, доведенными письмом ФНС России от 26.04.2007 №ЧД-6-25/353@.

За несвоевременное представление сведений о среднесписочной численности работников предусмотрен штраф по ст.126 НК в размере 200 рублей. Несмотря на столь незначительную сумму, нельзя пренебрегать этой формой. Особенно организациям и ИП, относящимся к малому и среднему предпринимательству. Ведь если не представить сведения, то фирма (ИП) не окажется в реестре МСП, т.е. не будет считаться малым или средним бизнесом.