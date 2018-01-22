Сегодня истекает срок сдачи декларации ЕНВД

Сегодня истекает срок представления налоговой декларации по ЕНВД за 4 квартал 2017 года. Напоминаем, что декларация подается по форме, утвержденной приказом ФНС № ММВ-7-3/99@ от 26.02.16 г. Налог необходимо будет уплатить не позднее 25 января.

Сроки представления деклараций и уплаты налогов можно найти в нашем календаре налогоплательщика. Там же есть возможность подписаться на нужные вам события и напоминание о нем будет приходить вам по электронной почте.

Кроме того, вы можете пользовать нашим Google Календарем.