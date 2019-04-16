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Утверждены новые формы реестров для пилотного проекта ФСС

Фонд социального страхования утвердил новые формы реестров сведений, необходимых для выплаты пособий, выплачиваемых при рождении детей. Реестры представляются работодателями в ФСС для перечисления пособий напрямую работникам. Такая система действует только в части регионов, попавших в «пилотный» проект.

Приказом от 24.11.2017 № 579 утверждены:

  • реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
  • реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка;
  • реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Утверждены так же порядки заполнений этих реестров.

Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 15 июня 2012 г. № 223 признан утратившим силу.

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