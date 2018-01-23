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Еще один вид промышенности получил типовые нормы по выдаче спецодежды

Минтруд утвердил Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. Приказ от 22.12.2017 № 863н официально опубликован в понедельник.

Такие типовые нормы утверждаются в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса РФ. Эта статья требует обеспечивать работников бесплатной спецодеждой при  работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства защиты глаз, предохранительные приспособления).

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