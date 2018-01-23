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При обслуживании зданий на УСН можно применять пониженные тарифы взносов

Для плательщиков организаций, применяющих УСН, основным видом экономической деятельности которых является, в частности, деятельность по обслуживанию зданий и территорий, установлен пониженный тариф страховых взносов в размере 20%.

Условием применения пониженных тарифов является соблюдение условий о предельной сумме доходов за налоговый период (не более 79 млн рублей) и доле доходов в связи с осуществлением этого вида деятельности в общем объеме доходов (не менее 70%).

В связи с тем что установленный подпунктом 5 пункта 1 статьи 427 НК перечень видов экономической деятельности является в некоторых случаях укрупненным, то в целях применения пониженных тарифов доля доходов от льготируемого вида деятельности в общем объеме доходов организации определяется как совокупность доходов по видам экономической деятельности, входящим в указанную в НК группировку.

Плательщик вправе суммировать доходы от видов экономической деятельности с кодами ОКВЭД 81.21, 81.22, 81.29, входящими в класс 81 «Деятельность по обслуживанию зданий и территорий».

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-06/87545 от 27.12.2017.

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