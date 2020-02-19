Как в счете-фактуре заполнить адрес

В счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах должны быть указаны в том числе адреса налогоплательщика и покупателя.

В строках 2а и 6а «Адрес» счета-фактуры указываются адрес юрлица, указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахождения юрлица, и адрес места жительства ИП, указанный в ЕГРИП, а в строках 2а и 3а «Адрес» корректировочного счета-фактуры - места нахождения продавца и покупателя, указанные в счете-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 НК ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету НДС.

Таким образом, написание в вышеуказанных строках счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры адресов продавца и покупателя, указанных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с сокращениями не является основанием для признания счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-09/709 от 12.01.2018.