Управление ФНС по Кировской области считает, что подтвердить льготы по НДС стало проще.
Дело в том, что с 2017 года налоговыми органами применяется риск-ориентированный подход (РОП) при проведении камеральных проверок налоговых деклараций по НДС, в которых заявлены льготы. Этот порядок позволяет сократить объем документов, которые истребуются налоговыми органами у налогоплательщиков для подтверждения правомерности льготы по НДС.
Риск – ориентированный подход применяется налоговыми органами при условии, что налогоплательщик представил пояснения в виде Реестра документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот, форма которого установлена письмом ФНС России от 26.01.2017 №ЕД-4-15/1281@, а также перечень и формы типовых договоров, применяемых налогоплательщиком (при наличии).
В этом случае объем истребуемых документов (от 5% до 40%) будет определяться налоговым органом с учетом уровня налогового риска, присвоенного налогоплательщику системой управления рисками ПО «АСК НДС-2», частоты заявления льготы, а также наличия нарушений в предыдущих периодах. При определенных условиях налогоплательщику достаточно будет представить только Реестр документов.
В целях применения РОП под документами понимается комплект документов, подтверждающих обоснованность применения льготы по отдельным операциям. При непредставлении налогоплательщиком Реестра документов или при представлении Реестра документов с нарушением установленной формы истребование документов производится, как и раньше, в полном объеме.