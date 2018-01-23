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Подтвердить льготы по НДС стало проще?

Управление ФНС по Кировской области считает, что подтвердить льготы по НДС стало проще.

Дело в том, что с 2017 года налоговыми органами применяется риск-ориентированный подход (РОП) при проведении камеральных проверок налоговых деклараций по НДС, в которых заявлены льготы. Этот порядок  позволяет сократить объем документов, которые истребуются налоговыми органами у налогоплательщиков для подтверждения правомерности льготы по НДС.

Риск – ориентированный подход применяется налоговыми органами при условии, что налогоплательщик представил пояснения в виде Реестра документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот, форма которого установлена  письмом ФНС России от 26.01.2017 №ЕД-4-15/1281@, а также перечень и формы типовых договоров, применяемых налогоплательщиком (при наличии).

В этом случае объем истребуемых документов (от 5% до 40%) будет определяться налоговым органом с учетом уровня налогового риска, присвоенного налогоплательщику системой управления рисками ПО «АСК НДС-2», частоты заявления льготы, а также наличия нарушений в предыдущих периодах. При определенных условиях налогоплательщику достаточно будет представить только Реестр документов.
    
В целях применения РОП под  документами понимается  комплект документов, подтверждающих обоснованность применения льготы  по отдельным операциям. При непредставлении налогоплательщиком Реестра документов или при представлении Реестра документов  с нарушением установленной формы истребование документов производится, как и раньше, в полном объеме.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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