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Проценты по вкладу в иностранном банке облагаются НДФЛ по ставке 13%

Физлица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие от иностранной организации доходы в виде процентов по вкладам в банках, являются плательщиками НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/86210 от 22.12.2017.

 В отношении доходов налогоплательщика в виде процентов по вкладам в иностранных банках действует общий порядок налогообложения доходов физлиц с применением налоговой ставки 13%. При этом налогообложению подлежит вся сумма полученного дохода.

Физические лица - налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, находящихся за пределами РФ, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет и представляют в налоговый орган по месту своего учёта налоговую декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором образовался данный доход.

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