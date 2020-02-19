При выплатах физлицу по мировому соглашению не всегда нужно удерживать НДФЛ

Суд утвердил мировое соглашение, по которому организация выплачивает физлицу некую сумму. Нужно ли удерживать НДФЛ?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/462 от 11.01.2018.

Особенностей выполнения налоговым агентом своих обязанностей при выплате налогоплательщику дохода по решению суда Налоговым Кодексом не установлено.

Должнику-организации предоставлено право на стадии рассмотрения гражданского дела обратить внимание суда на необходимость определения задолженности, подлежащей взысканию, с учетом требований законодательства РФ о налогах и сборах.

Если при вынесении решения суд не производит разделения сумм, причитающихся физлицу и подлежащих удержанию с физлица, организация - налоговый агент при выплате физлицу дохода, подлежащего обложению НДФЛ, не имеет возможности удержать у налогоплательщика НДФЛ с указанного дохода.

При этом налоговый агент обязан в соответствии с пунктом 5 статьи 226 НК в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

Налогоплательщик обязан уплатить этот налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.