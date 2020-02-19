Москва заработала в 2017 году 15,7 млрд. рублей на патентах для иностранцев

Более 453 тысяч трудовых патентов выдал столичный многофункциональный миграционный центр (ММЦ) в 2017 году.

«Объем поступлений за прошедший год составил 15,7 миллиарда рублей, это на 9% больше, чем в 2016 году», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Миграционный центр открылся вблизи деревни Сахарово (ТиНАО) в 2015 году. Это единственная организация, которая оформляет и выдает трудовые патенты иностранцам. В ММЦ можно не только подать документы, но и пройти медицинское обследование и тестирование на знание русского языка и истории России, оформить полис добровольного медицинского страхования, перевести и заверить перевод паспорта.

Напомним, в 2018 году размер НДФЛ при оплате патента в Москве составляет 4500 рублей в месяц.