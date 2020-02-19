Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Москва заработала в 2017 году 15,7 млрд. рублей на патентах для иностранцев

Более 453 тысяч трудовых патентов выдал столичный многофункциональный миграционный центр (ММЦ) в 2017 году.

«Объем поступлений за прошедший год составил 15,7 миллиарда рублей, это на 9% больше, чем в 2016 году», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Миграционный центр открылся вблизи деревни Сахарово (ТиНАО) в 2015 году. Это единственная организация, которая оформляет и выдает трудовые патенты иностранцам. В ММЦ можно не только подать документы, но и пройти медицинское обследование и тестирование на знание русского языка и истории России, оформить полис добровольного медицинского страхования, перевести и заверить перевод паспорта.

Напомним, в 2018 году размер НДФЛ при оплате патента в Москве составляет 4500 рублей в месяц.

Стоимость патентов для иностранцев для всех регионов РФ можно найти в материале «Платежи по патенту для иностранных работников в 2018 году».

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
2 мнения
Клерк
rabinovich07
, Москва
Какая-то ошибочка у вас , клеркушки
Если 15,7 млрд разделить на 453 тысяч трудовых патентов, то получаем, что в среднем один патент обошелся мигранту в 34,6 млр руб. ???
За один патент один мигрант выложил Правительству Москвы 34,6 миллионов рублей?
Не смешите мои тапочки...
<b>Модератор</b>
Над.К
Если 15,7 млрд разделить на 453 тысяч трудовых патентов, то получаем, что в среднем один патент обошелся мигранту в 34,6 млр руб. ???

 Может Вам калькулятор сменить? :)

Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ»
Бухгалтеру
 
Платежи по патенту для иностранных работников в 2018 году
 
Бухгалтерские новости
 
Сколько иностранцев будут работать в России в 2018 году
 

Посетить семинар по теме «НДФЛ»

Все семинары по теме НДФЛ
Другие материалы региона