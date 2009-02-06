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Новости для бухгалтера

Малые предприятия освободят от обязательного аудита

Порог обязательного аудита должен быть увеличен.

Какие планируются изменения, читайте в блоге ИПБ России.

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