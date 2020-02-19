Как налоговики будут выдавать справки о неполучении инвестиционного вычета по НДФЛ

На основании пп.3 п.1 ст. 219.1 НК налогоплательщик может воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

При этом, если вычет дает агент, необходимо представить справку из ИФНС о неиспользовании права на вычет по средствам, внесенным на ИИС.

Как налоговики будут выдавать эту справку, рассказала ФНС в письме № ГД-4-11/584@ от 17.01.2018.

Заявление на выдачу справки представляется налогоплательщиком в свободной форме. При этом к заявлению должны быть приложены копии документов, на основании которых открыт индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), либо иные документы, позволяющие идентифицировать ИИС.

При получении заявления налогоплательщика о выдаче Справки территориальный налоговый орган должен установить совокупность следующих условий:

1) факт наличия в АИС «Налог-3» постановки на учет по месту жительства в территориальном налоговом органе физлица, обратившегося за выдачей Справки. В случае отсутствия данного факта необходимо направить запрос в органы, осуществляющие регистрацию физлиц по месту жительства, и в случае получения ответа об отсутствии факта регистрации физлица по месту жительства по адресу, администрируемому территориальным налоговым органом, подготовить и направить налогоплательщику уведомление об отказе в выдаче Справки с предложением обратиться в территориальный налоговый орган по месту жительства налогоплательщика.

2) факт отсутствия сведений в АИС «Налог-3» о наличии у налогоплательщика в течение срока действия договора на ведение ИИС, в отношении которого представлено заявление, других договоров на ведение ИИС (за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физлицу).

В случае наличия указанных сведений необходимо подготовить и направить налогоплательщику уведомление об отказе в выдаче Справки с указанием причины отказа.

При этом необходимо учитывать, что физлицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового договора на ведение ИИС ранее заключенный договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение месяца. Таким образом, прекращение ранее заключенного договора на ведение ИИС в течение месяца с момента заключения нового договора на ведение ИИС не является невыполнением налогоплательщиком условий для получения Справки.

3) факт отсутствия в ПК «СЭОД» сведений о предоставлении налогоплательщику инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Кодекса, в течение срока действия договора на ведение ИИС, в отношении которого представлено заявление, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот ИИС, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС. В случае изменения места жительства налогоплательщика в течение срока действия договора на ведение ИИС, в отношении которого представлено заявление, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот ИИС, наличие указанных сведений проверяется в ФИР «Сведения о физических лицах», а также направляется запрос в налоговый орган по прежнему месту жительства физического лица. В случае наличия указанных сведений необходимо подготовить и направить налогоплательщику уведомление об отказе в выдаче Справки с указанием причины отказа.

При выполнении совокупности условий необходимо подготовить и направить налогоплательщику Справку.

Кроме того, Кодекс не содержит ограничений по выдаче Справок в случае неоднократного обращения налогоплательщика, в том числе в течение налогового периода, в связи с чем по каждому поступившему обращению налогоплательщика необходимо проводить самостоятельный комплекс мероприятий, направленный на подтверждение обоснованности выдачи Справки либо уведомления об отказе в выдаче Справки.