Как должны реагировать на «косяки» налоговиков бухгалтеры, которые тоже ошибаются

Бухгалтеры слишком импульсивно реагируют на требования налоговиков. А между тем в своих требованиях инспекторы указывают на ошибки бухгалтеров при составлении деклараций, которые те периодически совершают. Такое мнение высказала одна из участниц нашей группы на Фейсбуке.

Коллеги, опять мой пост может вызвать отрицательную реакцию. Но призываю всех к спокойствию на все происки налоговой и фондов. Это наша работа. Да, она такая, временами тошная, сложная. Но пусть в меня бросит камень или отрицательный отзыв те, кто из нас не косячил. Никогда не поверю, что, получив требование из налоговой, мы проверяя все и вся, с удивлением не говорим себе, а что это такое? А это ошибка в декларации. Налоговая много всяких закидонов нам дарит, но мы сами выбрали эту профессию. Когда уверена, что права, я в областную жалуюсь, и это часть моей работы. Работодателю важен результат, а не эмоции. Главное - моё откровение не означает, что мы не можем жаловаться коллегам. Но интереснее, когда можно получить ответ на тему своих сомнений по законодательству. А девочки из налоговой.... Они научатся наконец - Анна Афанасьева

Одни участники обсуждения отмечают, что налоговые инспекторы – такие же люди, как и бухгалтеры, а всем людям свойственно ошибаться.

Другие настроены более воинственно и заявляют, что содержание налоговиков происходит из бюджета, который пополняется за счет налогоплательщиков, которые, в свою очередь, вправе требовать от инспекторов адекватности и профессионализма.