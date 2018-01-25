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Приближаются сроки отчетности по имущественным налогам

Приближаются сроки представления организациями отчетности по имущественным налогам, напоминает Федеральная налоговая служба.

Сроки остались прежними: не позднее 1 февраля необходимо представить декларации по транспортному и земельному налогам за 2017 год и не позднее 30 марта – по налогу на имущество. Изменились формы и форматы налоговой отчетности. Они предусмотрены приказами ФНС России от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@, от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ , от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@.

При заполнении налоговых деклараций по транспортному, земельному и налогу на имущество ФНС России рекомендует налогоплательщикам использовать опубликованные контрольные соотношения.

Кроме того, необходимо учитывать основные изменения в формах отчетности по имущественным налогам, которая применяется с 2018 года, разъясненные в письмах ФНС России от 29.12.2016 № ПА-4-21/25455@, от 14.04.2017 № БС-4-21/7139@, от 06.06.2017 № БС-4-21/10628@, размещенных в разделе «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов».

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