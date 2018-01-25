Приближаются сроки отчетности по имущественным налогам

Аноним

Придётся всё в криптовалюту переводить - биткоин, эфир, и.т.д. и хранить на этих электронных коше... Банки начали блокировать зарплатные карты из-за больших переводов от работодателей

Аноним

Аноним, Вы писали:Здравствуйте. У меня тоже долги по страховым взносам ИП. Звоню в налогову... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

А как уходишь на пенсию даже если и работаешь на лицевом счёте 0 все благополучно исчезает Россияне не знают, сколько пенсионных баллов уже заработали

Аноним

Как я понял, Суды у нас вообще не играют ни какой роли... Страной рулит Нацбанк.... называется пр... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

У меня была похожая ситуацция... не принимали декларацию по налогу по прибыли в ИФНС Москвы- звон... Как проходит допрос директора фирмы в налоговой инспекции. История из жизни

Аноним

Оу! Идите ко мне бандерлоги! Интересно как это они будут делать? Расторгли договор с УК.. а... Ресурсоснабжающим организациям дадут 3 месяца на переход к прямым договорам

Аноним

А я то удивлялась, чего это наши налорги 2 раз переносят рассмотрение материалов дела по штрафу з... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Аноним

А смысла менять ЭКЛЗ в онлайн кассе вообще не понимаю! ну здрасьте, а деньги? На всех этих ... В офисе СБИС образовалась большая очередь за НДС. Но это, вроде бы, не страшно

Аноним

Из плюсов сейчас: можно работать когда и где удобно, можно работать дома, можно бр... Бухгалтеры обсуждают, как изменилось общение с налоговиками за 20 лет

ЮрийТ Если фирма - не ведет деятельности и нет движений по счетам может стоить посмотреть в сторону сда... Проблемы со сдачей деклараций по НДС продолжаются

Аноним

Пошлёте вы их или нет. А нас уже давно поимели и послали... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

MissCherie, Вы писали:А мне кажется странным, что для того чтобы исполнить обязанность налогоплат... В офисе СБИС образовалась большая очередь за НДС. Но это, вроде бы, не страшно

Аноним

надо всех домохозяек еще обложить, особенно в сельской местности... где и так работы нет, только ... Налоговые каникулы для самозанятых продлили еще на год

Натали Б ToT, можно сказать и так. Редакция

ToT А обновления всегда сжирают ещё какое-то количество памяти. В смысле? То есть вы принц... Редакция

Натали Б Сэр_Йоханссон, с мобильника могу и не читать. А обновления всегда сжирают ещё какое-то количество... Редакция

Аноним

..поэтому, пошлите все банки на х.. АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

надо смотреть ст, на которую ссылается суд при отказе. Все они на АПК, т.е. нарушены сроки обраще... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

Существует временная регистрация. Вы имеете постоянную прописку , но поехали работать куда-... Бизнес-омбудсмен предложил платить НДФЛ в регионе по месту прописки

Аноним

Хорошая статья. сейчас кинулась и не нашла у себя депоз договора. Пролонгация есть, а договора не... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

Я бы такую шумиху подняла после такого допроса... Там всей 4 налоговой бы мало не показалось! И в... Как проходит допрос директора фирмы в налоговой инспекции. История из жизни

Сэр_Йоханссон Натали Б, к сожалению, ваша версия Яндекс.Браузера сильно устарела и больше не поддерживается нам... Редакция

Аноним

Комиссию при приеме платежей от населения обычно оплачивает УК или РСО, если это предусмотр... Платежи за услуги ЖКХ пойдут в обход управляющих компаний

Натали Б Сэр_Йоханссон, Вы писали:Натали Б, уточните еще, пожалуйста, модель смартфона и название браузера... Редакция

Сэр_Йоханссон Натали Б, уточните еще, пожалуйста, модель смартфона и название браузера. Редакция