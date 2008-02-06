Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как товарный заем влияет на возможность применять ЕСХН

Доходы в виде имущества, полученного по договору товарного займа, не включаются в доходы при определении объекта налогообложения при исчислении ЕСХН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-06/1/149 от 10.01.2018.

Возврат товарного займа не учитывается в расходах при исчислении ЕСХН.

На основании пункта 1 статьи 248 НК налогоплательщики ЕСХН доходы от реализации зерна, полученного по договору товарного займа, учитывают в составе доходов от реализации.

При этом доходы от реализации зерна, полученного по договору товарного займа, не относятся к доходам от реализации произведенной налогоплательщиком сельскохозяйственной продукции, а учитываются в составе общего дохода от реализации товаров (работ, услуг).

Кроме того, Минфин также разъяснил, что расходы на проведение посевной и уборочной кампании налогоплательщики ЕСХН вправе учесть в составе материальных расходов. При этом они могут быть произведены как за счет собственных, так и за счет заемных средств, в том числе за счет средств от реализации зерна, полученного по договору товарного займа.

В соответствии с пунктом 4 статьи 346.3 Кодекса налогоплательщик считается утратившим право на применение ЕСХН, если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной им сельскохозяйственной продукции, составила менее 70%.

При определении указанной доли доходы от реализации зерна, полученного по договору товарного займа, включаются в общий доход от реализации товаров (работ, услуг).

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «ЕСХН»
Бухгалтерские новости
 
Льгот для тех, кто на ЕСХН, стало меньше
 
Бухгалтерские новости
 
Как организации на ЕСХН учитывать доход от продажи товаров при оплате векселем
 

Посетить семинар по теме «ЕСХН»

Все семинары по теме ЕСХН