Как товарный заем влияет на возможность применять ЕСХН

Доходы в виде имущества, полученного по договору товарного займа, не включаются в доходы при определении объекта налогообложения при исчислении ЕСХН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-06/1/149 от 10.01.2018.

Возврат товарного займа не учитывается в расходах при исчислении ЕСХН.

На основании пункта 1 статьи 248 НК налогоплательщики ЕСХН доходы от реализации зерна, полученного по договору товарного займа, учитывают в составе доходов от реализации.

При этом доходы от реализации зерна, полученного по договору товарного займа, не относятся к доходам от реализации произведенной налогоплательщиком сельскохозяйственной продукции, а учитываются в составе общего дохода от реализации товаров (работ, услуг).

Кроме того, Минфин также разъяснил, что расходы на проведение посевной и уборочной кампании налогоплательщики ЕСХН вправе учесть в составе материальных расходов. При этом они могут быть произведены как за счет собственных, так и за счет заемных средств, в том числе за счет средств от реализации зерна, полученного по договору товарного займа.

В соответствии с пунктом 4 статьи 346.3 Кодекса налогоплательщик считается утратившим право на применение ЕСХН, если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной им сельскохозяйственной продукции, составила менее 70%.

При определении указанной доли доходы от реализации зерна, полученного по договору товарного займа, включаются в общий доход от реализации товаров (работ, услуг).