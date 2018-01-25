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Проблемы со сдачей деклараций по НДС продолжаются

Уже не первый год налоговики проводят своеобразную акцию по отказу в приеме деклараций по НДС. Принять декларацию они согласны только после личного визита директора. Хотя, по рассказам наших читателей, даже это не является гарантией того, что отчет примут.

Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Сегодня, в последний день срока сдачи отчета,  еще один взволнованный читатель нашего форума сообщил о факте отказа налоговиков в приеме декларации. Причем в данном случае речь идет о «нулевке».

Раньше отправляли всегда декларацию по НДС через представителей (аудиторская фирма), они заполняли доверенность и подписывали декларацию своей ЭЦП и отправляли по ТКС. В этом году понесли доверенность в ИФНС , они отказалась ее принимать, говорят директор должен принести ее лично. Директора в городе нет, лично прийти не может. Отправили доверенность почтой с описью, но ИФНС декларацию все равно не принимает ( в протоколе отказ, доверенность не предоставлена). По телефону говорят одно и тоже, директор должен ее принести лично. Как быть? Сегодня последний день сдачи НДС.
PS: Декларация нулевая. Фирма уже пол года не ведет деятельности

- KocmosMars

Обсуждение происходит в теме форума «ИФНС не принимает декларацию по НДС».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
ЮрийТ
, Владимир
Если фирма - не ведет деятельности и нет движений по счетам может стоить посмотреть в сторону сдачи единой упрощенной декларации, только срок у нее до 20числа.
http://www.klerk.ru/buh/articles/467386/
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