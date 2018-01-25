Проблемы со сдачей деклараций по НДС продолжаются

Уже не первый год налоговики проводят своеобразную акцию по отказу в приеме деклараций по НДС. Принять декларацию они согласны только после личного визита директора. Хотя, по рассказам наших читателей, даже это не является гарантией того, что отчет примут.

Сегодня, в последний день срока сдачи отчета, еще один взволнованный читатель нашего форума сообщил о факте отказа налоговиков в приеме декларации. Причем в данном случае речь идет о «нулевке».

Раньше отправляли всегда декларацию по НДС через представителей (аудиторская фирма), они заполняли доверенность и подписывали декларацию своей ЭЦП и отправляли по ТКС. В этом году понесли доверенность в ИФНС , они отказалась ее принимать, говорят директор должен принести ее лично. Директора в городе нет, лично прийти не может. Отправили доверенность почтой с описью, но ИФНС декларацию все равно не принимает ( в протоколе отказ, доверенность не предоставлена). По телефону говорят одно и тоже, директор должен ее принести лично. Как быть? Сегодня последний день сдачи НДС.

PS: Декларация нулевая. Фирма уже пол года не ведет деятельности - KocmosMars

Обсуждение происходит в теме форума «ИФНС не принимает декларацию по НДС».