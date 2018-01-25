Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Отказы в приеме декларации по НДС в прошлом квартале носили массовый характер. Куда жаловаться, если отчитаться сейчас тоже спокойно не получится?
Год назад мы рассказывали историю компании из Тамбова, у которой налоговики без объяснения причин не принимают декларацию по НДС. Материал вызвал шквал возмущения в бухгалтерской среде.
Беспредел шагает по странеМежду тем время шло, и такая практика распространилась по всей стране. Осенью 2017-го наши читатели из разных регионов стали сталкиваться с отказами ИФНС в приеме декларации по НДС. Каждый раз налоговики, отказывая в приеме по надуманной причине, требуют личного визита директора.
Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Пермский край, Краснодарский край, Нижегородская, Липецкая, Самарская, Свердловская области – это лишь часть географии отказов в приеме деклараций по сообщениям наших читателей.
На последнем регионе остановимся подробнее.
Что в ЕкатеринбургеНаши читатели отмечают, что в Екатеринбурге отказы в приеме деклараций за третий квартал со стороны налоговиков носили массовый характер. Взволнованные бухгалтеры толпились в налоговых инспекциях.
Предприниматели били в колокола, стараясь оповестить о проблеме широкую общественность.
О проблеме сообщал региональный портал «Деловой квартал». ИФНС отказывала в приеме декларации с формулировкой «не найден плательщик по ИНН и КПП». Однако при общении с инспекторами выясняется, что речь идет вовсе не о технических проблемах. Никакого программного сбоя в ИФНС нет. По телефону налоговики требуют директора компании явиться к ним на прием для опроса.
Зачем в ИФНС хотят лицезреть руководителя компании? Как пишут наши читатели, при общении с директором, налоговики, используя методы морального давления, требуют каких-то признаний, настойчиво рекомендуют уменьшить вычеты и увеличить налог.
Кроме того, таким образом налоговая заодно убеждается в том, что руководитель – не номинал.
В другой, была рассылка о том, что при получении отказа в приеме отчетности, необходимо директору с паспортом в налоговую прийти. Сейчас это письмо из рассылки исчезло.
Сегодня мой директор ходил, ему выдали повестку на 5 декабря как свидетелю (кого, чего?). Сказали, что ему еще повезло, что на начало декабря записали, другим уже на январь выдают.
Отказы в приеме отчетности носят массовый характер. Таким образом налоговая чес директоров проводит, чтобы вычислить номинальных. Действуют незаконными методами, а от налогоплательщиков требуют соблюдения законодательства. Слов нет….
- nmy1
Юристы отмечают, что беспочвенный отказ в приеме деклараций – это произвол. Проводя таким образом кампанию по ловле фирм-однодневок, налоговики совершенно пренебрегают требованиями закона.
Что в других регионахЕсли кратко – в других регионах при отчете за третий квартал 2017-го картина была не лучше.
Слово нашим читателям:
Вызывают только директора и сразу проводят допрос часа на 2.На вопрос "почему не принимаете декларацию?" ответ налоговиков очень простой "Это наша прихоть .Не хотим и не принимаем".И это ответ зам.начальника налоговой инспекции.
Ужас чего творят.Как дальше работать!?
Отправили 8 исходных по НДС за 1 кв 2017 г. все отрицательные.
На официальные письма прислали Требование по фактура за 2016 г. и мутное уведомление о вызове директора на допрос
что делать ????
Нулевая декларацияС проблемами при сдаче отчета столкнулись даже те налогоплательщики, которые временно не ведут деятельность и сдают нулевые декларации. Уж они-то явно не сотрудничают с фирмами-однодневками, не заявляют слишком много вычетов. Однако «кислород перекрывают» даже таким налогоплательщикам.
Историей поделился читатель нашего форума.
У нас совсем белая история, ООО не ведет деятельность, сдаем нулевые отчеты давно.
Проводили в кабинет, опросили, сказали так:
"Ваш отчет по НДС не принят. Вам надо предоставить Единую упрощенную декларацию. Будет акт (видимо, о штрафе за непредоставление отчета по НДС), но вы потом напишете письмо, что пытались сдать НДС, поэтому штрафа не будет".
В общем, очень путано объяснили.
Я не уверен, что не оштрафуют. Не уверен, что отменят штраф на основании нашего письма потом.
Формулировки в отказе в приеме НДС явно надуманные:
"Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке. Не найден плательщик по ИНН и КПП, представленным в файле..., не найден налогоплательщик".
По-моему, налоговая незаконно не принимает отчет, ведь у нас уже давно нет деятельности, всегда были нулевые отчеты, ИНН и КПП не менялся, никаких изменений по юр.лицу не было.
И вдруг "не найден плательщик по ИНН и КПП", бред.
- Khaliff
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге ИФНС отказывается принимать нулевые отчеты по НДС у компаний, не имеющих расчетного счета.
Как сообщают наши читатели, налоговики заносят налогоплательщиков в так называемые стоп-листы, принцип формирования которых не совсем понятен.
Реакция УФНСНекоторые налогоплательщики, возмущенные действиями местных налоговиков, пишут жалобы в областные управления. Как в УФНС реагируют на подобные обращения разгневанных налогоплательщиков?
Налоговое руководство считает, что в отказе инспекций принимать отчетность от недобросовестных юрлиц, ничего незаконного нет.
Так, например, УФНС по Хабаровскому краю на своем сайте сообщило, что проверяя жалобы налогоплательщиков на действия инспекторов они устанавливают факты, свидетельствующие о недобросовестности авторов таких жалоб.
В ходе разбирательств по сути поступивших заявлений выясняется, что руководители «подозрительных» организаций не являются в налоговый орган для представления пояснений, либо не осуществляют реального руководства организацией, а ЭЦП находится у другого лица.
В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ, действия в обход закона с противоправной целью, а также заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, не допускается. Таким образом, права граждан на создание хозяйственного общества и участие в управлении им могут быть ограничены, если такое хозяйственное общество создано не для осуществления реальной коммерческой деятельности, а для создания ее видимости, организации формального документооборота, вывода доходов из-под налогообложения и других противоправных целей.
Каким образом и на основании каких документов налоговый инспектор признает, что конкретная организация создана для видимости, региональное УФНС умалчивает.
Следует отметить, что в своем сообщении Управление не сослалось ни на одну норму НК, позволяющую отказывать в приеме деклараций. Кроме того, непонятно на каком основании отчетность, которую еще никто не видел, может быть признана недостоверной.
Между тем через несколько дней данная информация с сайта УФНС была удалена. В ФНС заявили, что в том сообщении содержались некорректные формулировки, которые «не позволяют с точностью определить фактические основания действий налоговых органов» и обещали рассмотреть этот вопрос по существу.
Что делатьКак сообщает портал «Деловой квартал», к решению проблемы екатеринбургских налогоплательщиков подключилась юридическая компания «НБ Консалтинг», которая подготовила жалобы в Прокуратуру и аппарат бизнес-омбудсмена.
В жалобе поясняется, что действия должностных лиц налогового органа содержат состав преступления, предусмотренный ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».
Скачайте образец жалобы в формате Word.
органов в приеме документов в подобных ситуациях не нарушает прав
заявителей и является обоснованным.
Т.е. "мы считаем вас п., и потому считаем себя вправе возить мордой по дерьму". Прекрасно, чо.
Аноним, Вы писали:
За всех уже скулишь кубаноид, никто не держит — вперёд! Вшивота... Я так в команде и за Владимира Путина.
Начала читать Архипелаг Гулаг.... Прослеживается параллель... Да, раньше стреляли, мучали и прочее, а сейчас просто лишают возможности жить на достойном уровне. При этом верхушка всегда вкусно ест и сладко спит... А нам остается трястись от каждого нового "звоночка" от ИФНС в перспективе отъема заработанных, а то и вовсе потери своего маленького, родненького бизнеса) Эх, Россия, ничего не меняется) У Путина видимо паранойя на тему "никто ничего не платит")))
А по существу, все у кого есть возможность не вылезать из тени, там и сидят. Но такая возможность, к сожалению, есть не у всех.
.............. вспоминайте историю свою .государственности СССР-
РСФСР...Центробанк сегодня- не несет ответственности перед государством,
а государство перед центробанком---------это слизано у
евреев(США--страна бандитов и преступников всех мастей, ЦРУ и
ФБР-которые крышуют приступность по всему миру)......ЭТО все доказано и
посмотреть можете сколько уголовный дел заведено на Путина В.В.
РФ-сегодня преступное сообщество -вся их( правительства) деятельность
контролируется из США, госдеп --- по скайпу учит ГОС думу как еще надо
обобрать нашу страну . Вообщем предателей хватает и на ваш век их
будет еще больше стукачей которые украдут ваше имущество.......ПРИШЛО
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Аноним, Вы писали:
Путинский беспредел
Андрей, Екатеринбург.
+79090200033, 9090200033@mail.ru
Кировская ИФНС, к. 310.
27 декабря отправили через Астрал все декларации (НДС, средняя численность, доходы, баланс), 28 декабря вернулось с причиной не найден плательщик по ИНН/КПП, отсутствуют данные для идентификации руководителя.
Моя компания более года сдавала отчетность без всяких проблем, поэтому эта причина чистой воды выдумка.
29 декабря я приехал в налоговую, никто не соизволил со мной говорить даже когда я вошел в кабинет и минут пять в лицо спрашивал четырех сотрудников о том, что и к кому подойти, чтобы узнать в чем причина.
Откровенное скотство.
Затем самый невыдержанный Коробов Иван Владимирович, молодой парень, начал разговор с того, что у них видите ли не приемный день )))
На мои вопросы он в грубой форме сказал, что сейчас сам меня выведет или вызовет охрану. При этом мне удалось выудить из него информацию, что декларации даже и не смотрел никто, типа робот автоматически дал ответ, при этом в отказе есть фио человека Гроцкий Николай Герасимович (думаю, полный фейк, и раз само государство делает фейки, то нам то чего стыдится..).
В итоге мне удалось выйти на конструктив, и на 11 января назначили допрос. Допрос!!!! Я в 37 году живу?!! Ладно, мне нечего скрывать, у меня полностью белая компания.
Пришел 11 числа. Эти твари как сидели на жопах так и сидят, ни здравствуйте ни до свидания, получают зарплату за мои деньги, а я как враг )))
Допрос заключался в ответах на вопросы, которые ну никак не касаются ни бизнеса, ни финансовых потоков, ни целей.
Вобщем как в Собачьем сердце, когда революционеры пришли к доктору Приображенскому.
В конце я спросил, а когда ждать результат, на что мне был дан ответ, что через неделю или больше ))) Круто... Звон6ите говорят на номер 3629368 (никогда не звоните, это номер к.310, трубку никто никогда не возмет, им же пофиг)
На мой вопрос, что они нарушают всем этим закон, мне ответили прямым текстом, "Нам пофиг" ))) Круто!!
12 января повторно послали НДС и среднесписочный состав. На что вернулись те же отказы.
16 января лично поехал в налоговую сдавать среднесписочный состав, так как сроки уже поджимали, приняли без вопросов. И тут я решил узнать у администратора, а чей же номер, который мне дали))) и оказалось это номер к.310. Вот это цирк!!!
Иду снова в к.310. Надо заметить, что за три моих посещений я встретился возле этого кабинета с директорами примерно 10 предприятий, абсолютно работающих, но маленьких. Привет путин!!!!! Малый мы бизнес, а ты нас гнобишь тварь!!!
В к.310 те же рожи ничего не отвечающие даже по человеческим нормам на приветствие... Разговорив их методом нахального наезда чуть ли не на личности и на их внешность, мне сказали, что ответа нет из управления и вряд ли вообще будет... но вы ждите, и срок уже сдвинулся от месяца и дальше. Охринеть!!! Но был и положительный момент - сказали, что раз я отправлял декларации, то и срок подачи зафиксирован, и штрафов не будет. Почему то я им не верю.
Поэтому, я решил идти другим путем, как мне показалось ))) звоню на номер 88002222222
И не поверите, какая карусель тут началась ))) мне дали номера и управления ФНС и каких то ответственных людей, и еще много всего. Я звонил на этот номер 10 раз ))) все данные мне номера фейк, никто не отвечает там. Переводят все на какого-то мальчика Сашу, который в астрале прибывает номинально и то ))
Но в последнем звонке кто-то ошибся, и я начал диалог с какой то наглой девушкой, в ходе которого, она уже пригласила службу безопасности в диалог и наглейшим образом, ладно хоть без мата (а их там этому учат), мы продолжили.
И только после того, что я выяснил кто она, и где она, и что она лично понесет от меня ответственность, она типа сдалась, и пообещала, что до 25 января мне точно позвонят, и скажут результат.
Я ей не верю.
Ребята, нужно менять систему. Нужно свергать всех путиных, медведевых, и всю их воровскую банду.
Я бы так долго с налоговиками не разговаривала. Нет разумного ответа - письмо с жалобой в областную ФНС. А еще лучше письмо в электронном виде. На него они обязаны ответить. И пусть сами разбираются между собой, а это для них уменьшение или лишение премии. Были и у меня встречи с хамами в налоговой. И это были начальнички и молодняк. Среди опытных инспекторов хамов не встречала, нормальные, грамотные люди
Аноним, Вы писали:
Было бы здорово, если бы это паранойя была переключена на близкий круг, министерских, прокурорских, чиновничьих и депутатских детей, для которых высокопоставленные папы-мамы захватили прибыльный бизнес,и счета которых вообще для налоговых вообще не доступны. Да и сама паранойя могла появиться по одной лишь причине - свекровь, распутная в молодости, никогда не верит снохе.
Аноним, Вы писали:
Что касается черных воронков при Сталине - беда в том, что они ездили они не к тем, кто доносы строчил, а на кого строчили.. Те, кто строчил, так и остались жить, чтобы нашу жизнь превратить в кошмар. И с 90-х братва пересела на черные машины престижных брендов, сколько людей погубили статистики нет. Налоговые репрессии давно ведутся, только название налоговики им дали безобидное - входной билет. Назначают ежемесячную стоимость своей услуги за "крышу" и результат - их жизнь удалась, а ты, если не хочешь, чтобы тебя кошмарили соглашаешься. И ты вроде не репрессированный. Таких подпольных миллионеров как Захарченко со своими квартирами забитыми деньгами очень много, тоже статистики нет, только предположения, когда видишь, какой транспорт у ФНС стоит, а кому повезет, тот и их замки увидит. Вы видели выражение лица и жест президента на одной из прессконференций - Курочка по зернышку клюет.? Вот они теперь и заклевывают предпринимателей (организации тоже Дмитрий Потапенко относит к предпринимателеям, я с ним согласна), денег в казне нет, остались штрафы, сначала заплати, а потом разбирайся. Команда "ФАС" дана.
Аноним, Вы писали:
И сегодня 24 число...
И никто не перезвонил.
Но я ещё несколько раз набирал налоговую через 8800, и о чудо.
Когда меня в очередной раз перевели на мальчика Сашу, он устал и сказал, что давайте я сам схожу к инспектору и все узнаю и перезвоню.
И перезвонил))) и каков был его ответ?!! Держитесь.
Нужно привезти инспектору доверенность от меня на мою аутсорсинга всю бухгалтерию, в двух экземплярах. Вот это пипец!!! Каждый квартал доверенность вместе с документами передается им. Даже отметки на копиях есть.
Но я печатаю и еду. Посмотрим, что будет дальше.
ВаляЧел, Вы писали:
А я писал.
Догадаетесь, какой был ответ?!!
Мы провели беседу с сотрудниками.
Налоговая уже сменила тактику. Теперь они не отказывают в приеме НДС, а по другому выманивают номиналов в инспекцию. Поищите в интернете как.
SND14, Вы писали:
Да, с директорами это повсеместно сейчас.
SND14, Вы писали: