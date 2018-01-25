Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Отказы в приеме декларации по НДС в прошлом квартале носили массовый характер. Куда жаловаться, если отчитаться сейчас тоже спокойно не получится?

Год назад мы рассказывали историю компании из Тамбова, у которой налоговики без объяснения причин не принимают декларацию по НДС. Материал вызвал шквал возмущения в бухгалтерской среде.

Беспредел шагает по стране

Между тем время шло, и такая практика распространилась по всей стране. Осенью 2017-го наши читатели из разных регионов стали сталкиваться с отказами ИФНС в приеме декларации по НДС. Каждый раз налоговики, отказывая в приеме по надуманной причине, требуют личного визита директора.

Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Пермский край, Краснодарский край, Нижегородская, Липецкая, Самарская, Свердловская области – это лишь часть географии отказов в приеме деклараций по сообщениям наших читателей.

На последнем регионе остановимся подробнее.

Что в Екатеринбурге

Наши читатели отмечают, что в Екатеринбурге отказы в приеме деклараций за третий квартал со стороны налоговиков носили массовый характер. Взволнованные бухгалтеры толпились в налоговых инспекциях.

Предприниматели били в колокола, стараясь оповестить о проблеме широкую общественность.

О проблеме сообщал региональный портал «Деловой квартал». ИФНС отказывала в приеме декларации с формулировкой «не найден плательщик по ИНН и КПП». Однако при общении с инспекторами выясняется, что речь идет вовсе не о технических проблемах. Никакого программного сбоя в ИФНС нет. По телефону налоговики требуют директора компании явиться к ним на прием для опроса.

Зачем в ИФНС хотят лицезреть руководителя компании? Как пишут наши читатели, при общении с директором, налоговики, используя методы морального давления, требуют каких-то признаний, настойчиво рекомендуют уменьшить вычеты и увеличить налог.

Кроме того, таким образом налоговая заодно убеждается в том, что руководитель – не номинал.

В Екатеринбурге такая же проблема. Не принимают отчеты без объяснения причин. В одной налоговой, после длительных попыток дозвониться, сказали, чтобы пришел директор с паспортом, там ему все объяснят.

В другой, была рассылка о том, что при получении отказа в приеме отчетности, необходимо директору с паспортом в налоговую прийти. Сейчас это письмо из рассылки исчезло.

Сегодня мой директор ходил, ему выдали повестку на 5 декабря как свидетелю (кого, чего?). Сказали, что ему еще повезло, что на начало декабря записали, другим уже на январь выдают.

Отказы в приеме отчетности носят массовый характер. Таким образом налоговая чес директоров проводит, чтобы вычислить номинальных. Действуют незаконными методами, а от налогоплательщиков требуют соблюдения законодательства. Слов нет….

- nmy1

Юристы отмечают, что беспочвенный отказ в приеме деклараций – это произвол. Проводя таким образом кампанию по ловле фирм-однодневок, налоговики совершенно пренебрегают требованиями закона.

Что в других регионах

Если кратко – в других регионах при отчете за третий квартал 2017-го картина была не лучше.

Слово нашим читателям:

В Нижнем Новгороде такой же беспредел. Отказ на стадии отправки.

Вызывают только директора и сразу проводят допрос часа на 2.На вопрос "почему не принимаете декларацию?" ответ налоговиков очень простой "Это наша прихоть .Не хотим и не принимаем".И это ответ зам.начальника налоговой инспекции.

Ужас чего творят.Как дальше работать!?

г.Челябинск. Такая же ситуация. Налоговая не присылает квитанцию по декларации по НДС. По телефону не дозвониться. Прихожу туда сама. Сначала допрос: вы кто, где директор... Потом разговор по теме отсутствия квитанции. Выясняю, что не принимают декларацию за 3 кв. , т.к. по декларации за 1,2 кв.есть "разрывы". И цитата: " Мы боимся, что вы нам еще больше "разрывов" сдадите".

У нас такая же ситуация по г.Тамбов, 2 и 3 квартал 2017 г не принимают НДС,а остальные декларации принимают.......КОМЕДИЯ АБСУРДА!!!

В Находке в Приморском крае ситуация такая-же

Отправили 8 исходных по НДС за 1 кв 2017 г. все отрицательные.

На официальные письма прислали Требование по фактура за 2016 г. и мутное уведомление о вызове директора на допрос

что делать ????

Нулевая декларация

С проблемами при сдаче отчета столкнулись даже те налогоплательщики, которые временно не ведут деятельность и сдают нулевые декларации. Уж они-то явно не сотрудничают с фирмами-однодневками, не заявляют слишком много вычетов. Однако «кислород перекрывают» даже таким налогоплательщикам.

Историей поделился читатель нашего форума.

Налоговая устроила акцию, всем отказывает в приеме НДС, много людей приходят узнавать почему - их записывают на прием, там допрашивают. Слышал, что выявляют номиналов.

У нас совсем белая история, ООО не ведет деятельность, сдаем нулевые отчеты давно.

Проводили в кабинет, опросили, сказали так:

"Ваш отчет по НДС не принят. Вам надо предоставить Единую упрощенную декларацию. Будет акт (видимо, о штрафе за непредоставление отчета по НДС), но вы потом напишете письмо, что пытались сдать НДС, поэтому штрафа не будет".

В общем, очень путано объяснили.

Я не уверен, что не оштрафуют. Не уверен, что отменят штраф на основании нашего письма потом.

Формулировки в отказе в приеме НДС явно надуманные:

"Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке. Не найден плательщик по ИНН и КПП, представленным в файле..., не найден налогоплательщик".

По-моему, налоговая незаконно не принимает отчет, ведь у нас уже давно нет деятельности, всегда были нулевые отчеты, ИНН и КПП не менялся, никаких изменений по юр.лицу не было.

И вдруг "не найден плательщик по ИНН и КПП", бред.

- Khaliff

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге ИФНС отказывается принимать нулевые отчеты по НДС у компаний, не имеющих расчетного счета.

Как сообщают наши читатели, налоговики заносят налогоплательщиков в так называемые стоп-листы, принцип формирования которых не совсем понятен.

Реакция УФНС

Некоторые налогоплательщики, возмущенные действиями местных налоговиков, пишут жалобы в областные управления. Как в УФНС реагируют на подобные обращения разгневанных налогоплательщиков?

Налоговое руководство считает, что в отказе инспекций принимать отчетность от недобросовестных юрлиц, ничего незаконного нет.

Так, например, УФНС по Хабаровскому краю на своем сайте сообщило, что проверяя жалобы налогоплательщиков на действия инспекторов они устанавливают факты, свидетельствующие о недобросовестности авторов таких жалоб.

В ходе разбирательств по сути поступивших заявлений выясняется, что руководители «подозрительных» организаций не являются в налоговый орган для представления пояснений, либо не осуществляют реального руководства организацией, а ЭЦП находится у другого лица.

При проверке таких предприятий оказывается, что реальная финансово-хозяйственная деятельность у них отсутствует: нет трудовых и материальных ресурсов, характер движения денежных средств по расчетным счетам носит транзитный характер, необходимые платежи также не производятся. Удельный вес налоговых вычетов в налоговых декларациях по НДС в таких организациях составляет 99 %, что ведет к уплате налогов в минимальных размерах. Кроме того, в ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверности сведений о юрадресе.

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ, действия в обход закона с противоправной целью, а также заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, не допускается. Таким образом, права граждан на создание хозяйственного общества и участие в управлении им могут быть ограничены, если такое хозяйственное общество создано не для осуществления реальной коммерческой деятельности, а для создания ее видимости, организации формального документооборота, вывода доходов из-под налогообложения и других противоправных целей.

Каким образом и на основании каких документов налоговый инспектор признает, что конкретная организация создана для видимости, региональное УФНС умалчивает.

Следовательно, делает вывод УФНС, отказ территориальных налоговых органов в приеме документов в подобных ситуациях не нарушает прав заявителей и является обоснованным.

Следует отметить, что в своем сообщении Управление не сослалось ни на одну норму НК, позволяющую отказывать в приеме деклараций. Кроме того, непонятно на каком основании отчетность, которую еще никто не видел, может быть признана недостоверной.

Между тем через несколько дней данная информация с сайта УФНС была удалена. В ФНС заявили, что в том сообщении содержались некорректные формулировки, которые «не позволяют с точностью определить фактические основания действий налоговых органов» и обещали рассмотреть этот вопрос по существу.

Что делать

Как сообщает портал «Деловой квартал», к решению проблемы екатеринбургских налогоплательщиков подключилась юридическая компания «НБ Консалтинг», которая подготовила жалобы в Прокуратуру и аппарат бизнес-омбудсмена.

В жалобе поясняется, что действия должностных лиц налогового органа содержат состав преступления, предусмотренный ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

Скачайте образец жалобы в формате Word.