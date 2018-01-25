Второй этап перехода на онлайн-ККТ начнется в июле этого года

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области решило напомнить организациям и ИП о втором этапе перехода на онлайн-ККТ.

С 1 июля 2018 года наступает обязанность по применению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов для следующей категории налогоплательщиков:

для организаций, плательщиков специальных налоговых режимов – единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системы налогообложения (ПСН), осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания;

для индивидуальных предпринимателей, плательщиков ЕНВД и ПСН, осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания и имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры;

для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих наёмных работников, использующих торговые автоматы.

За неприменение контрольно-кассовой техники в соответствии с частью 2 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена следующая административная ответственность:

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвёртой до одной второй размера суммы расчёта, осуществлённого без применения ККТ, но не менее десяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от трёх четвёртых до одного размера суммы расчёта, осуществлённого с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения ККТ, но не менее тридцати тысяч рублей.

За повторное совершение указанного административного правонарушения в случае, если сумма расчётов, осуществлённых без применения контрольно-кассовой техники, составила, в том числе в совокупности, один миллион рублей и более, в соответствии с частью 3 статьи 14.5 КоАП РФ в отношении должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до двух лет, в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Кроме того, напоминаем, что Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» Налоговый кодекс РФ дополнен положениями, предусматривающими для индивидуальных предпринимателей основания и условия уменьшения суммы налога, исчисленной при применении ЕНВД, ПСН, на сумму расходов по приобретению онлайн-касс в размере не более 18 000 рублей на каждую ККТ.

В расходы по приобретению контрольно-кассовой техники включаются затраты на покупку кассового аппарата, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке контрольно-кассовой техники и прочих), в том числе затраты на приведение контрольно-кассовой техники в соответствие с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».

Одним из обязательных условий применения налогового вычета для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и общественного питания, и имеющих наёмных работников, является регистрация ККТ в налоговом органе в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2018 года.

Согласно закону налогоплательщики, применяющие ПСН, будут обязаны уведомить налоговый орган о применении налогового вычета. До утверждения формы такого уведомления сообщить о применении налогового вычета можно в произвольной форме с указанием сведений по установленному перечню.

Управление рекомендует организациям и ИП заблаговременно приобрести кассовую технику, чтобы избежать проблем с поставками ККТ в регионе.