В Белоруссии отменили налог на тунеядство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, предусматривающий отмену сбора для неработающих трудоспособных граждан.

«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Предыдущая версия декрета «О предупреждении социального иждивенчества», подписанного Лукашенко в апреле прошлого года, предусматривала введение сбора для неработающих трудоспособных граждан и постоянно проживающих на территории Белоруссии иностранцев.

Введение «налога на тунеядство» вызвало в Белоруссии протесты, в Минске, Гомеле и других городах страны прошли акции с требованием отменить декрет, пишет RNS.