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ФНС объяснила, какой код тарифа поставить в РСВ при УСН и ЕНВД

УФНС России по Архангельской области и Ненецкому ао обращает внимание работодателей-плательщиков страховых взносов на особенности заполнения расчета по страховым взносам.

В соответствии с порядком заполнения расчета в строке 001 приложения № 1 к разделу 1 расчета указывается применяемый плательщиком код тарифа из приложения № 5, а в графах 200 раздела 3 расчета указывается код категории застрахованного лица из приложения № 8 к порядку заполнения. При этом код категории застрахованного лица должен соответствовать коду тарифа плательщика.

Учитывая, что кодам тарифа плательщика «01», «02», «03» соответствует один код категории застрахованного лица «НР», плательщики, уплачивающие страховые взносы по общеустановленному тарифу и одновременно применяющие УСН и систему налогообложения в виде ЕНВД, заполняют одно приложение 1 к разделу 1 расчета по страховым взносам с указанием одного, любого из вышеперечисленных, кода тарифа плательщика.

Такие разъяснения даны ФНС России в письме от 28.12.2017 № ГД-4-11/26795@.

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