Когда трудовая проверка может обернуться проблемой для самих трудинспекторов

Трудинспекция Карелии решила провести внеплановую проверку одной из компаний, но в итоге дело об административном правонарушении было возбуждено против инспектора труда.

Дело в том, что должностным лицом были нарушены сроки проведения внеплановой проверки. В нарушение требований федерального закона о защите прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля, у юридического лица были истребованы документы и информация до даты начала проведения проверки.

Директор компании пожаловался бизнес-омбудсмену, а тот, в свою очередь, обратился в Прокуратуру.

Прокурор усмотрел в действиях инспектора признаки административного правонарушения. Подтвердились указанные бизнес-омбудсменом факты нарушения должностным лицом инспекции труда Карелии требований пункта 9 статьи 15 закона № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В отношении государственного инспектора труда возбуждено дело об административном правонарушении, сообщается на сайте бизнес-защитника.