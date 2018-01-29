Самозанятые смогут зарегистрироваться удаленно

В Минэкономразвития предлагают ввести удаленную регистрацию в ФНС для самозанятых граждан.

Сейчас постановка на учет самозанятых осуществляется по месту жительства или месту пребывания физлица.

«Сейчас в министерстве формируются предложения с перечнем различных дополнительных преференций, после в обсуждение планируется вовлечь как экспертное сообщество, так и самих самозанятых. При этом, министерство исходит из необходимости создания максимально комфортного для граждан правового режима, реализация которого будет основана на применении интернет-платформ, сервисов и услуг, технологий удаленной постановки на учет в налоговых органах», — передает RNS сообщение МЭР.

Напомним, речь идет о гражданах, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями, в частности няни, репетиторы, домработницы, сиделки.

На 1 января 2018 года на учете стояло 936 самозанятых по всей России.

Налоговые каникулы для самозанятых планируется продлить еще на 1 год, до 31 декабря 2019 года.

В МЭР считают, что работа по легализации самозанятых должна носить стимулирующий характер.

«Очевидно, что число граждан, предоставляющих различные услуги и работающих на себя, намного больше 936 человек, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых в налоговых органах. В тоже время мы считаем, что работа по легализации самозанятых должна, в первую очередь, быть направлена на создание стимулов для легальной деятельности», — заявили в ведомстве.