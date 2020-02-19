Когда пенсия от НПФ облагается НДФЛ

Минфин в письме № 03-04-06/83421 от 13.12.2017 разъяснил особенности определения налоговой базы по НДФЛ по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам обязательного пенсионного страхования, заключаемым с НПФ.

При определении налоговой базы не учитываются суммы пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с НПФ.

Суммы пенсий физлицам, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с НПФ, учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ, за исключением сумм, выплачиваемых по договорам, взносы по которым были внесены работодателем до 01.01.2015.

Доходы в виде сумм пенсий, получаемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемым организациями и иными работодателями с НПФ, носят характер экономической выгоды для физлиц, так как пенсионные взносы по таким договорам уплачивают за них работодатели.