Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Когда пенсия от НПФ облагается НДФЛ

Минфин в письме № 03-04-06/83421 от 13.12.2017 разъяснил особенности определения налоговой базы по НДФЛ по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам обязательного пенсионного страхования, заключаемым с НПФ.

При определении налоговой базы не учитываются суммы пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с НПФ.

Суммы пенсий физлицам, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с НПФ, учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ, за исключением сумм, выплачиваемых по договорам, взносы по которым были внесены работодателем до 01.01.2015.

Доходы в виде сумм пенсий, получаемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемым организациями и иными работодателями с НПФ, носят характер экономической выгоды для физлиц, так как пенсионные взносы по таким договорам уплачивают за них работодатели.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ»
Новости директору
 
Как в 2018 можно и как нельзя подать заявление о переходе из ПФР в НПФ
 
Новости директору
 
Что делать клиентам НПФ в случае его реорганизации
 

Посетить семинар по теме «НДФЛ»

Все семинары по теме НДФЛ