В счете-фактуре можно указывать код вида товаров при их реализации в РФ

В соответствии с подпунктом 15 пункта 5 статьи 169 НК налогоплательщик в отношении товаров, вывозимых за пределы территории РФ на территорию государства - члена ЕАЭС, обязан указать в выставляемом счете-фактуре код вида товара в соответствии с ТНВД.

При осуществлении российской организацией операций по реализации товаров, не вывозимых с территории РФ на территорию государств - членов ЕАЭС, указывать в счете-фактуре код вида товаров не требуется.

В то же время согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 Кодекса ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

Таким образом, указание в счете-фактуре кода вида товара в соответствии с единой ТНВД ЕАЭС при реализации товаров на РФ не является основанием для признания счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/16 от 09.01.2018.