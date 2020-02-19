Как уменьшить базу по налогу на прибыль на убытки прошлых лет

Статья 283 НК предусматривает право налогоплательщика, понесшего убыток в предыдущем налоговом периоде или, уменьшить налоговую базу текущего периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее).

Вместе с тем в отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговая база за текущий период не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50%.

Указанное ограничение применяется при уменьшении на убытки налоговой базы, сформированной за отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.

Соответственно, при представлении налогоплательщиком уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций (с применением механизма переноса убытков на будущее) за периоды, истекшие до 1 января 2017 года (в том числе за 2016 год), ограничение, установленное пунктом 2.1 статьи 283 Кодекса, не применяется.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/539@ от 16.01.2018.