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При получении предоплаты в счет будущего экспорта счет-фактура не выставляется

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат: день отгрузки или день оплаты (частичной оплаты).

При этом на основании положений пункта 1 статьи 154 НК в налоговую базу не включается оплата (частичная оплата), полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК облагаются налогом по нулевой ставке.

Таким образом, при получении российской организацией сумм предварительной оплаты в счет предстоящих поставок на экспорт товаров, облагаемых НДС по ставке 0%, выставлять счета-фактуры нет необходимости.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-08/142 от 10.01.2018

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